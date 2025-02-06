加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度
首頁 / 政治

考試院：公務員勳獎章獎勵金提高 在職就發放

2025/2/6 16:45（2/6 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點6日修正發布，溯自今年1月1日生效。圖為考試院外觀。（考試院提供）中央社記者高華謙傳真 114年2月6日
公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點6日修正發布，溯自今年1月1日生效。圖為考試院外觀。（考試院提供）中央社記者高華謙傳真 114年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北6日電）考試院今天說，過去各類勳章、獎章獎勵金都是在公務人員退休或死亡才發給，隨公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點今天修正發布，發給標準提高到2倍至2.5倍，並將發給時點調整為核頒獎項後的3個月內，溯自今年1月1日生效。

考試院今天發布新聞稿表示，為有效達到即時獎勵及讓獎勵金更具實質激勵作用，考試院於民國113年12月26日院會審議通過「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」修正草案，調整獎勵金發給時點及金額，以及因榮譽紀念章相關規定目前已無適用對象，所以配合將法規名稱修正為「公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點」。

考試院說，此要點已在今天會同行政院修正發布，並溯自今年1月1日生效，讓公務人員自今年1月起就能依調整後標準即時發給相關獎勵金。

google news透過 Google News追蹤中央社

考試院表示，過去依勳章條例及獎章條例獲頒的各類勳章、獎章獎勵金，都是在公務人員退休或死亡時才發給，這次將各項獎勵金及勳績撫卹金發給標準提高到2至2.5倍，並將獎勵金發給時點調整為核頒獎項後的3個月內，由服務機關發給。

考試院說，另外，對於這次修正施行前，已獲頒相關勳章、獎章而尚未領取獎勵金者，應於今年底前的過渡期間提出申請，再由服務機關審核後，依修正後標準發給。（編輯：翟思嘉）1140206

#考試院
#行政院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：