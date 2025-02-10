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召集五院會商 賴總統：五院就像五根手指 併攏才有力量[影]

2025/2/10 15:40（2/10 15:58 更新）
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朝野爭議不斷，總統賴清德（圖）10日召集五院院長在總統府會商國政，建立溝通平台，希望團結國家、化解紛爭；他比喻，五院像人的5根手指各有功能，靠得越緊，力量越大。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
朝野爭議不斷，總統賴清德（圖）10日召集五院院長在總統府會商國政，建立溝通平台，希望團結國家、化解紛爭；他比喻，五院像人的5根手指各有功能，靠得越緊，力量越大。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統賴清德今天召集五院在總統府會商國政，總統致詞表示，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量；總統說，希望透過今天國政會商向全國與國際社會傳遞明確訊息「無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前」。

因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴總統依據憲法第44條規定賦予之職權，今天下午召集五院在總統府會商國政；賴總統先致詞、贈禮並合影，之後舉行閉門會商。

影片來源：中央社

賴總統致詞表示，後天就是元宵節，在過年前的小年夜談話他引用俗語「家和萬事興」，希望每一個家庭平安團圓幸福。國家也是一樣，期盼朝野和諧、社會團結，國和萬事興。

他說，在年節這段時間，他請秘書長潘孟安聯繫安排，希望讓憲政機關一同進行國政會商。今天很高興，在闔家團圓的元宵節前夕，能夠跟五院的代表在總統府共聚一堂、共商國事。他感謝各位院長、副院長，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更為憲政體制寫下歷史新頁。

總統表示，當前全球無論是地緣政治的衝擊、產業鏈的重組或是人工智慧等嶄新科技的快速發展，都為國際情勢帶來嚴峻挑戰，世界各國莫不嚴陣以待。尤其，台灣更面對中國文攻武嚇、統戰滲透的威脅。

他說，在這些挑戰之下，台灣必須團結一致，團結才有力量強化國防，發展經濟，建構全社會防衛韌性，並且跟民主陣營肩並肩、緊密地站在一起，也才能夠因應變局。

總統表示，全球政經格局轉變的關鍵時刻，不僅僅國人同胞期盼，台灣能夠站穩腳步，國際社會也都期待，台灣能夠發揮力量，一起守護區域和平、促進世界繁榮。

他說，為了回應國人與國際社會的期待，大家都有責任，共同為台灣的未來，開創一條清晰而堅實的道路，落實民主、和平、繁榮的國家願景。

總統表示，今天他根據中華民國憲法賦予的權責，召集五院在總統府會商國政，建立溝通的平台，明確憲政分際，團結國家，化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。

說到這裡，賴總統舉起手並形容，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量，距離愈近，力量愈大，而「台灣尚勇」的精神就是，台澎金馬的全體國人要團結，國內各政黨要一心為國，五院更必須相互尊重憲法賦予各院的職權。

他認為，唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，才能克服國內外的種種挑戰，為台灣開啟下一個黃金時代。

總統指出，民主國家，政黨之間是「競合」而不是「零和」。無論是什麼立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根；要努力達成和解、促成合作，讓國家和、萬事興，持續壯大台灣，也為區域及全球，帶來和平繁榮。

他說，透過今天的國政會商，希望向全國乃至國際社會，傳遞一個明確訊息「無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前」。

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另外，賴總統準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長；並準備「花開富貴相輔相成」紅花響杯二入禮盒，送給五院其他代表。

憲法第44條規範，總統對於院與院間之爭執，除憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之道。（編輯：翟思嘉）1140210

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#總統府
總統賴清德（前左2）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（前左2）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（中）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，會前與副總統蕭美琴（左3）、行政院長卓榮泰（右3）、立法院長韓國瑜（左2）、司法院代理院長謝銘洋（右2）、考試院長周弘憲（左1）、監察院副院長李鴻鈞（右1）合影。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（中）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，會前與副總統蕭美琴（左3）、行政院長卓榮泰（右3）、立法院長韓國瑜（左2）、司法院代理院長謝銘洋（右2）、考試院長周弘憲（左1）、監察院副院長李鴻鈞（右1）合影。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（左）10日下午召集五院在總統府會商國政，贈禮前與立法院長韓國瑜（右）握手致意。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（左）10日下午召集五院在總統府會商國政，贈禮前與立法院長韓國瑜（右）握手致意。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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