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五院會商國政獲3共識 將建立溝通平台與合作機制[影]

2025/2/10 18:07（2/10 18:24 更新）
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總統賴清德（前左2）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（前左2）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）總統賴清德今天召集五院院長會商國政，總統府秘書長潘孟安會後宣讀3個共同目標，包括五院建立更密切的溝通平台與合作機制、對外以國防、外交為重中之重以及對內以經濟、民生為優先中的優先，呼籲五院須合作團結。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院在總統府會商國政，總統府會後舉行記者會，總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵以及總統府發言人郭雅慧出席。

影片來源：中央社

記者會首先宣讀五院共識，潘孟安指出，第一，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自的職掌，憲政機關應當恪遵憲法，肩負本身的憲法忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

潘孟安表示，第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲，尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，更要團結彼此。對外，必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

潘孟安說，第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲，對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

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潘孟安強調，國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、人民照顧不打折扣，這就是未來共同努力的責任與目標。

潘孟安也說，今天會議上所提出的問題和建議，各院都會進一步研議和辦理。期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點，希望從今天開始不分彼此，一起落實這3個共同目標，讓國家更和、萬事更興。（編輯：翟思嘉）1140210

總統賴清德10日召集五院院長會商國政，會後記者會傍晚在總統府舉行，總統府秘書長潘孟安（圖）出席並說明會議內容。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德10日召集五院院長會商國政，會後記者會傍晚在總統府舉行，總統府秘書長潘孟安（圖）出席並說明會議內容。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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