在野盼總統推朝野領袖對話 潘孟安：視未來狀況決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統賴清德今天召集五院在總統府會商國政，但在野黨認為應召開朝野政黨領袖對話。總統府秘書長潘孟安說，總統作為憲政守護者，以憲政秩序優先，先處理五院狀況，至於是否推動政黨領袖對話，視未來狀況決定，會中未討論。

賴總統今天召集五院在總統府會商國政，總統府會後舉行記者會說明，秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出席。

媒體詢問如何定義這次國政會商，未來是否將院際協調常態化。

潘孟安表示，賴總統致詞時開宗明義表示依據中華民國憲法賦予權責召集五院會商國政，無論是院際協商、共商國政，大家都是同一個出發點，要為台灣進步共同解決問題，這不一定要侷限某種方式或過多解讀定義。

張惇涵補充，行政院長卓榮泰一開始主動提出，希望行政院跟各院之間都有更多溝通平台管道，獲得與會者共鳴，代表這場國政會商不是外界解讀的「五打一」，院際間都希望建立溝通平台跟管道，增進彼此理解、避免誤解，增進更多理性合作空間，「定位都只有一個，團結為了國家、為了台灣。」

媒體也詢及憲訴法爭議，以及民團呼籲提盡速補提名大法官。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張惇涵轉述，司法院代理院長謝銘洋一開始就表達，今天是以司法院最高行政首長身分與會，而不是以憲法法庭審判長的身分與會，所以，今天會中針對憲訴法釋憲程序個案，「並沒有提及」。

至於大法官提名時程，張惇涵說，會中未討論，不過，總統會依照過去憲政慣例，審慎進行提名相關作業；謝銘洋會中提到，希望未來立法院行使人事同意權時，能夠順利進行。（編輯：蘇龍麒）1140210