韓國瑜盼總預算案不提覆議 卓榮泰籲接受覆議重新審議

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（中央社記者高華謙台北10日電）總統賴清德今天召集五院會商國政，立法院長韓國瑜說，希望行政院不要對總預算案提覆議；行政院長卓榮泰回應，希望立法院先思考全盤妥適處理方式，並建議立法院接受覆議案，讓國會重新審議統刪與大量凍結等3大不合理處。

朝野爭議不斷，賴總統今天下午召集五院院長在總統府會商國政。總統府秘書長潘孟安會後轉述，韓國瑜提到，希望行政院不要提出覆議，用追加減方式處理。

行政院會後透過新聞稿轉述，卓榮泰在會中回應，預算追加減程序有相關法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算程序補救並不明確。

卓榮泰說，且如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，終將會遭立法院否決，而無法達到目標；希望立法院在要求行政院不提總預算覆議案之前，能思考全盤妥適處理方式。

卓榮泰也針對目前院際間爭議法案，提出4個建議解決之道。以總預算案來說，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，希望立法院能接受覆議案，並重新審議統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、以及大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

此外，卓榮泰也說，未來依預算法第91條，當立法院法律案和預算案有增加歲出時，要邀行政院協調可行財源，這也是去年11月中央政府總預算案付委時，雙方進行協議達成協商，這種協商不容撕毀。

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卓榮泰表示，財政收支劃分法應有更充裕時間，讓中央與地方政府就垂直與水平分配做更合理討論，行政院也可以在今年內提出立法院各黨團與中央政府、地方政府都可以接受版本再執行。

卓榮泰也希望，未來院際間能自行有合理協商機制。（編輯：林興盟）1140210