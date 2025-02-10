五院會商 卓榮泰向韓國瑜提憲訴法、選罷法兩個遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北10日電）總統賴清德今天召集五院會商國政，行政院長卓榮泰說，請立法院長韓國瑜協助解決中央政府總預算案、財劃法與警察人員人事條例共3大爭議法案。卓榮泰也對憲訴法及選罷法覆議案表達兩個遺憾，希望下不為例。

卓榮泰表達的兩個遺憾，包含憲訴法覆議未能邀行政院說明不合理之處，以及選罷法送達行政院時間非常不妥，希望兩個遺憾下不為例。

賴總統今天與五院進行國政會商，行政院會後透過新聞稿轉述，卓榮泰表示，非常感謝賴總統依憲法賦予權責邀請五院進行院際會商，五院透過此機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機。

卓榮泰說，「誠意溝通、人民優先」是行政院不變態度，期望行政院與立法院能以更大且真正的團結，在國內求更安穩的發展；對國際求更公平的合作機會，讓人民安心。

卓榮泰表示，當前重大爭議法案，包括中央政府總預算案，因立法院不合理刪減凍結，造成政府施政困難；財政收支劃分法弱化國庫，分錢不分責任，談錢不談事權；警察人員人事條例應屬考試院銓敘部職權，立法院卻違背憲政分立原則；因此請韓國瑜協助解決這3大爭議法案，希望維護國家正常運作。

卓榮泰說，行政院從來不敢忘記以「福國利民」法案為前提的承諾，新的會期行政院也預計提出人工智慧基本法、個人資料保護法、身心障礙者權益保障法、兒童托育服務法等優先法案，希望獲取立法院支持。

卓院長也提到，有關立法院主導的立法院職權行使法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法，以及未來可能處理的兩岸人民關係條例、國家安全戰略法、國家機密保護法等案，與政院所提法案相較，都是在弱化國家主權與安全的政治性爭議法案。尤其年改相關的錢坑法案違反年改精神，也產生青年世代正義爭議、違背團結與福國利民原意，希望立法院三思。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰說，行政院日前已就立法院職權行使法、憲法訴訟法、選罷法提出覆議，行政院完全是被動提出，且行政院是唯一可以提出覆議的憲政機關，所以行政院當然有責任與義務提出覆議。

為呼應賴總統今天院際協商結論的期望，卓榮泰也提出3項承諾，包括行政院將善盡憲政機關的憲法職責，維護五院體制順暢運作；他會善盡行政機關首長責任，與各院，尤其與立法院充分合理相互理解溝通，推動福國利民的民生法案；院際間積極溝通、互相尊重，期待能建立穩定合理機制。（編輯：蘇龍麒）1140210