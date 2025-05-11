憲訴法釋憲案5/12說明會 柯建銘指藍白毀憲亂政

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（中央社記者陳俊華台北11日電）憲訴法釋憲案明天將舉辦說明會。民進黨團總召柯建銘今天說，大法官只是想了解程序性問題，不涉及實體內容審查，民進黨團主張藍白在國會毀憲亂政，採點名表決導致程序上嚴重瑕疵、違憲。

總統府今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。憲法法庭12日將開說明會，聲請人由柯建銘等人代表、立法院代表黃國昌等人出庭。

柯建銘下午舉行記者會表示，明天大法官要開憲法法庭的說明會，他認為是因為當時立法院採舉手表決，加上現場收音等問題，誰贊成、誰反對，整個過程非常混亂，大法官要釋疑、釐清。

柯建銘說，明天的說明會，民進黨團與藍白兩黨都會到憲法法庭，大法官只想了解程序性問題，不涉及實體內容的審查，「不存在釋憲實質內容的問題」。

柯建銘指出，民進黨團明天在憲法法庭將主張，第一，藍白在國會毀憲亂政，這種程序是立法院史上沒有的，採用點名表決導致程序上嚴重瑕疵、違憲，立法院在戒嚴體制下，也不敢像韓國瑜如此毀憲亂政，把主席台包起來、用暴力往死裡打。

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柯建銘表示，第二是程序性問題，沒有程序正義絕對沒有實質正義，韓國瑜違反程序正義，不協商、沒收民主，藍白心中從不承認憲法、站在憲法對立面，在立法院違法違憲。

此外，柯建銘也說，黃國昌在母親節送康乃馨，背後就是為2026年參選新北市長以及為2028年總統大選做準備，但這都是多餘，「不要在白天做白日夢」。（編輯：林克倫）1140511