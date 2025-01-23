總統批示憲訴法宜釋憲 藍：反對國會民意最壞示範

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）總統賴清德今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，同時也認為宜聲請憲法法庭裁判，國民黨表示，這是總統反對國會民意的最壞示範；依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨不應該成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯。

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，認為內容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，以及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

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國民黨回應指出，總統公布法律，同步聲請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。根據台灣民意基金會民調，高達5成民眾贊成「憲法訴訟法」修法，僅2成9不贊成，總統提起釋憲更是與多數民意脫節。

國民黨指出，依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨不應該成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，而不是只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免。這樣的思維基本上就是反民主，真威權的邏輯。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140123