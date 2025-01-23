總統府公告憲法訴訟法 民進黨團聲請暫時處分、釋憲

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（中央社記者林敬殷台北23日電）總統府今天公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團舉行記者會，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團今天向司法院遞狀，針對憲法訴訟法修正條文聲請暫時處分及釋憲。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院會於今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院在1月10日議決覆議案，藍白聯手反對，覆議案不通過。

民進黨團於上週向司法院遞交暫時處分及釋憲案，原訂昨天再度向司法院遞案聲請釋憲，後因故延至今天。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團今天向司法院遞交上週釋憲案的補充意見書，另針對總統府公告後的暫時處分及釋憲案，窮盡一切救濟手段，防堵任何破口。

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柯建銘說，今天是重要的時刻，民進黨團將向司法院遞暫時處分及釋憲書，去年立法院進行7位大法官人事同意權，藍白全部封殺，剩下8位大法官，可是藍白提的憲法訴訟法要10人才能開會，審理違憲變成9個人，這是邏輯顛倒，民進黨團就是針對憲法訴訟法第30條提出釋憲。

柯建銘指出，藍白去年12月20日在立法院占領主席台、點名表決通過憲法訴訟法、選罷法及財政收支劃分法，為什麼只送出憲法訴訟法，國民黨最在意的選罷法及財劃法為什麼不送出，這是一件很弔詭的事，留中不發，完全是違法的行為，策略搞錯，現在已無路可走。（編輯：翟思嘉）1140123