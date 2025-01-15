司法院已收到民進黨委員聲請憲訴法釋憲與暫時處分

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）立法院否決行政院所提憲法訴訟法覆議案。司法院憲法法庭書記廳長楊皓清表示，今天已經收到民進黨委員具狀聲請憲訴法的法規範憲法審查與暫時處分。

立法院司法及法制委員會上午安排議程，邀請司法院、法務部就「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行專題報告並備質詢。

民眾黨立委黃國昌提問，根據媒體報導，行政院政務委員林明昕找人以他案聲請釋憲及暫時處分，司法院是否收到相關聲請案。國民黨立委吳宗憲則說，法律尚未生效前不能成為聲請釋憲標的，我國的違憲審查都是針對已經生效的法律。

民進黨立委鍾佳濱則表示，憲法法庭停擺，政黨受益，但人民受害，此外，立法委員就司法院權利提釋憲有前例，而聲請釋憲暫時處分的時機由憲法法庭認定。

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司法院憲法法庭書記廳長楊皓清則表示，預防性權利救濟與暫時處分是分開處理，假如預防性權利救濟定位在準用行政訴訟法或民事訴訟法的將來給付之訴，目前是沒有收到。

至於暫時處分的部分，楊皓清指出，目前針對憲訴法聲請暫時處分有收到1件，是人民聲請，今天也已經收到民進黨委員具狀聲請憲訴法法規範憲法審查與暫時處分。（編輯：方沛清）1140115