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憲訴法是否適用預防性權利救濟 黃世杰：有可能

2025/1/15 10:57（1/15 11:41 更新）
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憲法訴訟法覆議失敗，行政院政務委員林明昕提出預防性權利救濟等考量。法務部政務次長黃世杰（中）15日在立法院接受媒體聯訪表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法相關條文，法源依據上有可能。中央社記者謝幸恩攝 114年1月15日
憲法訴訟法覆議失敗，行政院政務委員林明昕提出預防性權利救濟等考量。法務部政務次長黃世杰（中）15日在立法院接受媒體聯訪表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法相關條文，法源依據上有可能。中央社記者謝幸恩攝 114年1月15日
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）憲法訴訟法覆議失敗，行政院政務委員林明昕提出預防性權利救濟等考量。法務部次長黃世杰今天表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法相關條文，法源依據上有可能。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部，就「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行專題報告並備質詢。

法務部政務次長黃世杰備詢前接受媒體聯訪，被問到憲訴法是否準用預防性權利救濟時表示，憲訴法由司法院主管，尊重司法院意見，不過從法律解釋的角度來看，確實憲訴法有準用行政訴訟法、民事訴訟法的相關條文，所以法源依據上有可能，但是否適用於特定概念與項目，應由憲法法庭決定。

媒體詢問，憲法法庭是否能自提暫時處分，黃世杰回應，審判核心事項應由審判機關於個案自行決定。

另方面，司法院書面報告指出，以預防性權利救濟作為審理案件類型，憲訴法尚無明文，但憲訴法第46條規定，行政訴訟法之規定，除本法或審理規則別有規定外，與本法性質不相牴觸者，準用之。

報告指出，至於具體個案中，行政訴訟法有關預防性權利救濟的規定有無與憲訴法性質牴觸，或是否準用、如何準用，以及準用的範圍等，屬憲法法庭的審判事項。

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此外，針對暫時處分，司法院書面報告指出，暫時處分裁定具有定暫時法律狀態的效果，影響重大，個案是否符合憲訴法要件而得為暫時處分裁定，須由憲法法庭依具體事態判斷。

報告指出，有關預防性權利救濟於憲法訴訟程序適用與實務運作，屬審判事項，應由憲法法庭依具體個案審認決定。（編輯：蕭博文）1140115

#司法院
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