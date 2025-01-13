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憲法訴訟法覆議失敗 府院收到立院咨文審慎評估救濟手段

2025/1/13 17:56（1/13 18:12 更新）
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立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
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（中央社記者葉素萍台北13日電）憲法訴訟法覆議失敗，總統府與行政院今天傍晚已收到立法院咨文。總統府說，總統將在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段；行政院則說，正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步作為。

總統府今天向媒體指出，傍晚已收到憲法訴訟法覆議案咨文。總統府發言人郭雅慧表示，總統將在合法合憲前提下，以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，審慎評估所有可能的救濟手段，以守護民主自由憲政體制。

行政院發言人李慧芝表示，行政院已於今天下午4時35分許，收到立法院函知有關憲法訴訟法移請立院覆議結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

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對此，行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，否決覆議案。依法在否決覆議案後，立法院會同時發函通知行政院、總統府，總統府收到通知後，應在10日內公告實施，讓新法上路。（編輯：謝佳珍）1140113

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對於憲訴法覆議失敗，總統府表示總統將在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段。（中央社製圖）
對於憲訴法覆議失敗，總統府表示總統將在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段。（中央社製圖）
憲訴法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
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