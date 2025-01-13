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憲法訴訟法修正公布後無法提釋憲？柯建銘：沒有適用的疑義

2025/1/13 15:04（1/13 15:34 更新）
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行政院針對憲法訴訟法修法案提出覆議，立法院10日舉行記名投票表決，並於下午3時許開始開票，最終由藍白挾人數優勢，以反對62票、贊成51票，駁回覆議案。圖為開票統計表。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
行政院針對憲法訴訟法修法案提出覆議，立法院10日舉行記名投票表決，並於下午3時許開始開票，最終由藍白挾人數優勢，以反對62票、贊成51票，駁回覆議案。圖為開票統計表。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
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（中央社記者林敬殷台北13日電）有媒體報導，立法院去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，一旦新法公布後，將因大法官人數不足無法受理釋憲案。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，沒有適用的疑義，若有，請國民黨憲法學者陳長文、蘇永欽、李念祖出來跟他辯論。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，立法院10日否決行政院所提憲訴法覆議案，立法院預計今天將覆議案咨文送交行政院、總統府，總統府最遲須在23日前公布，對於新法一旦公布生效後，是否會因為人數不足無法受理釋憲案，柯建銘做上述表示。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

柯建銘說，憲法訴訟法的前身是大法官案件審理法，當時是立法院修法後，總統還沒公告就可以提釋憲，民國104年1月27日最後一次修大審法，刪除立委可以擔任大法官、立委提釋憲門檻調降為現有總額的1/4等。

柯建銘表示，大審法廢止後，現在是憲法訴訟法，若認為窒礙難行提釋憲一定要暫時處分，憲法訴訟法第43條「這一次沒有修」，釋憲一定要暫時處分再釋憲，民進黨團現在一定走暫時處分的程序，沒有媒體寫的有爭議，假如有爭議的話，請國民黨御用的、最有名深藍的憲法學者，不管是陳長文、蘇永欽、李念祖，又或是葉慶元，出來談這個問題，「不要躲起來」。

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柯建銘指出，民進黨團一定依照憲法程序，會依憲法訴訟法規定提出暫時處分及釋憲，一定要暫時處分，沒有適用的疑義，媒體炒作的問題，完全不會存在。

此外，柯建銘說，他之前問立法院長韓國瑜，何時會把憲法訴訟法送出，韓國瑜沒回答，他要求韓國瑜講清楚，憲法訴訟法何時會送出立法院。（編輯：蘇志宗）1140117

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憲訴法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
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