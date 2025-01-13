朱立倫喊話總統要團結 綠：該放下仇恨是國民黨

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（中央社記者葉素萍台北13日電）國民黨主席朱立倫今天喊話兼任民進黨主席的總統賴清德，「我們大家放下仇恨，彼此合作讓台灣能夠更團結」。民進黨說，國民黨日前才在自由廣場派員上台詆毀司法、咒罵總統，請朱立倫不要老是說一套做一套，真正該放下仇恨的是朱立倫以及他帶頭作亂的國民黨。

國民黨主席朱立倫今天率領黨部人員，出席前總統蔣經國逝世37週年紀念謁陵。對於最近大罷免時代風潮，朱立倫指出，還是希望台灣要合、要團結，而不是要鬥，他呼籲所有的朋友們，包括民進黨的朋友們，台灣經不起一再的鬥，也喊話民進黨主席賴清德，「我們大家放下仇恨，彼此合作讓台灣能夠更團結」。

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民進黨發言人韓瑩今天受訪表示，賴總統從上任至今不斷重申，民進黨身為執政黨，就是希望能與在野黨合作，促進國家社會的「和諧」與「團結」，為人民解決問題與困難。

韓瑩說，反觀國民黨11日才在自由廣場派員上台詆毀司法、咒罵總統，請朱立倫不要老是說一套做一套，真正該放下仇恨的是朱立倫本人以及他帶頭作亂的國民黨。（編輯：楊凱翔）1140113