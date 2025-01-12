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藍批大法官自提暫時處分創惡例 綠指不會下指導棋

2025/1/12 16:51（1/12 17:21 更新）
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憲訴法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
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（中央社記者王承中台北12日電）憲訴法覆議遭立院否決，傳綠營擬提大法官自提暫時處分。國民黨立委李彥秀今天表示，法官是被動行使職權，此舉將創下憲政惡例；民進黨立委吳思瑤指出，依憲法所賦予的合法救濟程序，聲請釋憲及暫時處分，不會對大法官下指導棋。

立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，否決覆議案。根據中國時報今天報導指出，民進黨擬提大法官自提暫時處分。大法官有權依據其職權，提出暫不適用的解釋。

國民黨立委李彥秀今天受訪表示，民進黨隔空對大法官下政治指導棋，完全就是把司法院及憲法法庭當「細漢」，總統賴清德就是不願意儘速補提大法官名單，從根本解決大法官人數不足的問題。

李彥秀指出，不告不理是司法權的原則，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，不僅將創下全世界的憲政惡例，而且根本就是「球員兼裁判」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，中華民國立法院才是創下全球僅見的憲政怪獸，用立法權來凌駕司法權、行政權、監察權，一再侵害其他憲政機關；憲法訴訟法修法正是明證，用立法權把手伸到司法權，癱瘓憲法運作的作法，是國民黨創下全球少見惡例。

吳思瑤說，國民黨用立法權掐死憲法法庭，在憲訴法覆議案遭否決後，會依憲法所賦予的合法救濟程序，聲請釋憲及暫時處分，不會對大法官下指導棋，也會尊重憲法法庭的定奪。

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立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

對此，行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。（編輯：林克倫）1140112

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