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憲訴法修法覆議失敗 府：總統會在合憲下評估救濟手段

2025/1/10 18:32（1/10 18:58 更新）
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憲訴法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
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（中央社記者溫貴香台北10日電）憲法訴訟法修法覆議案遭立法院否決。總統府發言人郭雅慧今天說，行政院將審慎評估後續作為，民進黨立法院黨團表示將提出釋憲案及暫時處分，總統府皆予以尊重。總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

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行政院認定修法窒礙難行，今年1月2日討論通過覆議案，並呈請總統核可，移請立法院覆議，不過，立法院今天進行記名投票表決，覆議案遭否決。

郭雅慧晚間表示，總統是民主憲政守護者，肩負守護憲政體制職責，憲法法庭為國家法治最後屏障，人民權利救濟最後防線，當修法內容產生社會疑慮，甚有違憲之虞時，總統必會以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，以合法合憲為前提，保護國人權益、確保民主穩定運作、國家持續穩健前行。（編輯：翟思嘉）1140110

憲法訴訟法修法覆議案遭立法院否決。總統府發言人郭雅慧10日表示，總統會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。（中央社檔案照片）
憲法訴訟法修法覆議案遭立法院否決。總統府發言人郭雅慧10日表示，總統會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。（中央社檔案照片）
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