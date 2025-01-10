加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出
首頁 / 政治
憲法訴訟法
新聞專題
憲法訴訟法2/47
首頁 / 政治

憲訴法修法覆議案遭否決 政院：審慎評估下一步

2025/1/10 16:26（1/10 17:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會10日進行記名投票表決，表決結果為62票反對覆議案，51票贊成，覆議案遭否決。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會10日進行記名投票表決，表決結果為62票反對覆議案，51票贊成，覆議案遭否決。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北10日電）憲法訴訟法修法覆議案遭立法院否決，行政院發言人李慧芝今天表示，非常遺憾立法院未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案，也對國家如此的憲政發展感到無比惋惜，政院將在接獲立法院覆議結果通知後，審慎評估下一步作為。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院認定修法窒礙難行，今年1月2日討論通過覆議案，並呈請總統核可，移請立法院覆議，不過，立法院今天進行記名投票表決，覆議案遭否決。

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，非常遺憾立法院最後仍未邀請卓榮泰說明覆議案就直接表決，政院也對如此的憲政發展感到無比惋惜。

李慧芝說，這次憲法訴訟法修法的影響中，卓榮泰最關心兩件事，第一，憲政體制是否會因為此次修法而造成憲政權力失衡，因為若要調整中華民國憲法的權力分立架構，應該要循修憲的管道處理，而不是透過修法增加憲法法庭評議的困難程度，甚至利用人事同意權的行使技術性拖延，致使憲法法庭無法正常運作，這都破壞了中華民國憲法架構下憲政機關彼此應該要有的尊重與信任關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李慧芝說，第二點，卓榮泰也關心民眾權利是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張。憲法法庭99%的聲請釋憲案件都來自一般民眾，因此卓榮泰在先前相關的討論會議當中，都不只一次擔憂民眾權益受影響，認為國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而非想方設法阻礙人民的救濟之路。

至於覆議失敗後將如何因應，李慧芝表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為，以維護憲政體制的正常運作。（編輯：謝佳珍）1140110

#行政院長
#憲法訴訟法
#立法院
#卓榮泰
#覆議
#李慧芝
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
憲訴法覆議案 藍白指修法讓程序嚴謹綠批毀憲90法律學者聯合聲明：反對憲訴法修惡侵害一般人民救濟機會覆議若失敗啟動院際調解？府：目前沒有討論憲訴法攻防 政院：釋憲及提預防性權利救濟都會考慮憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出
憲法訴訟法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
憲訴法覆議案闖關失敗 綠不敵藍白人數優勢
108
更多編輯台推薦新聞：