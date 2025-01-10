憲訴法修法覆議案遭否決 政院：審慎評估下一步

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（中央社記者賴于榛台北10日電）憲法訴訟法修法覆議案遭立法院否決，行政院發言人李慧芝今天表示，非常遺憾立法院未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案，也對國家如此的憲政發展感到無比惋惜，政院將在接獲立法院覆議結果通知後，審慎評估下一步作為。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院認定修法窒礙難行，今年1月2日討論通過覆議案，並呈請總統核可，移請立法院覆議，不過，立法院今天進行記名投票表決，覆議案遭否決。

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，非常遺憾立法院最後仍未邀請卓榮泰說明覆議案就直接表決，政院也對如此的憲政發展感到無比惋惜。

李慧芝說，這次憲法訴訟法修法的影響中，卓榮泰最關心兩件事，第一，憲政體制是否會因為此次修法而造成憲政權力失衡，因為若要調整中華民國憲法的權力分立架構，應該要循修憲的管道處理，而不是透過修法增加憲法法庭評議的困難程度，甚至利用人事同意權的行使技術性拖延，致使憲法法庭無法正常運作，這都破壞了中華民國憲法架構下憲政機關彼此應該要有的尊重與信任關係。

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李慧芝說，第二點，卓榮泰也關心民眾權利是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張。憲法法庭99%的聲請釋憲案件都來自一般民眾，因此卓榮泰在先前相關的討論會議當中，都不只一次擔憂民眾權益受影響，認為國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而非想方設法阻礙人民的救濟之路。

至於覆議失敗後將如何因應，李慧芝表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為，以維護憲政體制的正常運作。（編輯：謝佳珍）1140110