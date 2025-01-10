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憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
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憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決

2025/1/10 15:34（1/10 15:45 更新）
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行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會10日進行記名投票表決，待議事人員布置完圈票處後，於下午2時40分展開投票。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會10日進行記名投票表決，待議事人員布置完圈票處後，於下午2時40分展開投票。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
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（中央社記者王揚宇台北10日電）行政院針對憲法訴訟法修法案提出覆議，立法院今天舉行記名投票表決。下午3時9分左右開始開票，藍白挾人數優勢，在下午3時31分已有超過57位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，因此覆議案遭否決，目前仍在開票中。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

對此，行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，而立法院今天進行記名投票表決。

目前各黨在國會的席次，國民黨加上以無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：蘇龍麒）1140110

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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