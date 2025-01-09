90名法律學者發聲明 反對憲法訴訟法修法

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（中央社記者林長順台北9日電）立法院去年12月20日三讀通過憲法訴訟法部分條文修正案，90名法律學者今天發表聲明，強調這次修法不只是讓過去數10年的討論與改革付諸流水，更將實質影響基本權利受侵害的人民權益。

聲明指出，他們是一群法律學術工作者，長年從事法律專業的教學與學術研究。他們決定站出來，堅決反對此次「憲訴法修惡」。

聲明表示，憲法訴訟法最初便是為了修正過去司法院大法官審理案件法的2/3同意門檻不利於人民救濟基本權利侵害的弊端，在歷經多年討論後於2019年制定，並於2022年開始施行。從過去3年的適用經驗來看，現行門檻的運作至今未產生任何問題，本次修法必要性有待商榷。

聲明指出，目前修法後的規定使違憲與合憲決定門檻不相對稱，其理由與必要性何在，他們深感不解。最令他們憂慮的，仍舊是新修訂的違憲宣告可決門檻，所形成的超級多數決規則。

法律學者們認為，這不僅會使少數大法官對違憲宣告握有不成比例的否決權，超越過去威權統治時期司法院大法官會議法的超高門檻，更可能使憲法法院決策過程受阻，導致其無法有效運作，並造成其無法履行確保法律符合憲法的關鍵任務。這不只是讓過去數十年的討論與改革付諸流水，更將實質地影響基本權利受侵害的人民權益。

法律學者們表示，以上令人充滿疑慮與憂心的修法，他們難以想像竟然是未經多數討論，於表決前才被草率提出，這個亂象違反憲法對國會民主審議的嚴肅期盼，更令他們對台灣憲政民主的未來萬分憂慮。

聲明表示，作為講求客觀事證與理性推論的學術工作者，他們不願臆測此一修法是否因國眾兩黨個別憲法訴訟案件敗訴而挾怨報復。但是，他們確實目睹現實上草率的修法歷程，也能合理地預見此修法將帶來的嚴重負面後果，許多因基本權利受侵害，正在或準備提起憲法訴訟尋求救濟的一般人民，他們的救濟機會將受到波及。

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聲明指出，無論憲法法院無法運作或者是難以進行違憲宣告，都可能讓一般人民最後的救濟希望落空，無法在憲法法院中覓得正義，而這是希望法律制度為人們帶來公平、正義的法律學者所絕對不能接受的。

行政院於1月2日已經就新修憲法訴訟法向立法院提起覆議。聲明表示，這是憲法機制賦予立法院彌補錯誤的最後機會。他們誠摯呼籲，立法院應該通過此項覆議，讓憲法訴訟法回復原狀；這麼做不只是捍衛了憲政民主，還可以避免台灣社會陷入更激烈的對立與虛耗更多的社會成本。他們衷心期盼立法院各黨團從善如流，踏出使台灣社會團結並重塑對民主與法治信任的關鍵一步。（編輯：張銘坤）1140109