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林右昌：覆議案不邀行政院報告 坐實國民黨毀憲亂政

2025/1/9 15:41（1/9 17:01 更新）
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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨秘書長林右昌今天說，立法院不邀請行政院就憲法訴訟法覆議案進行報告說明，這作法令人遺憾，完全主導的國民黨應為此負起一切責任，歷史也將留下紀錄；不但與國民黨主席朱立倫所稱朝野「要和不要鬥」方向背道而馳，也坐實了公民團體對國民黨「毀憲亂政」的控訴。

民進黨今天發布聲明，林右昌說，民進黨的立場就是窮盡一切最大的努力與方式，維護台灣得來不易的民主體制。而此次國民黨主導的憲法訴訟法修法，修法過程倉促粗糙，缺乏討論與社會溝通，有癱瘓憲法法庭的疑慮，大幅影響人民釋憲權益，不但引發法律學界與律師團體上街抗議，更讓公民社會充滿「毀憲亂政」的質疑。

林右昌強調，行政院依憲政程序提出「覆議」，便是透過憲政機關之間的法定機制，提供立法部門再次審視議案有無不妥之處的機會。這是民進黨身為執政黨，盡一切努力維護國家憲政體制，為全民負起責任的作法。

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他說，如此重要的覆議案，國民黨居然可以再次封殺行政院長到立法院報告，不僅不符合憲政慣例，又徒增憲政機關間的對立。這樣的做法，不但與朱立倫所稱朝野「要和不要鬥」的方向背道而馳，是「說一套做一套」，也坐實了公民團體對國民黨「毀憲亂政」的控訴。

林右昌表示，仍希望立法院多數黨審慎看待行政院覆議案，以國家民主制度為重，勿把政黨利益凌駕於人民之上，懇切呼籲國民黨、民眾黨支持行政院覆議。（編輯：蘇志宗）1140109

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圖為民進黨秘書長林右昌(中央社檔案照片)
圖為民進黨秘書長林右昌(中央社檔案照片)
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