罷免立委聲浪起 政院：尊重憲法賦予人民權利

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北9日電）近日藍綠都出現罷免立委聲浪，外界關注政院態度。行政院發言人李慧芝今天表示，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民權利，行政院一向尊重人民權利，也尊重人民行使權利。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委；國民黨立委賴士葆也曾回嗆國民黨團決議反制，要發動全面罷免民進黨38席區域立委，外界關注大罷免潮是否即將來襲。

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李慧芝中午主持政院會後記者會，媒體詢問，行政院政務委員陳時中支持2月1日起大罷免，不少民進黨議員也挺全面罷免，但民進黨秘書長林右昌則說總統府、行政院與民進黨中央沒討論過罷免，行政院對大罷免的態度為何。

李慧芝回應，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民權利，包括選舉、罷免、創制與複決權等，行政院一向尊重人民權利，也尊重人民行使權利，對於人民未來如何合法、合憲地行使權力，行政院會做好因應與準備。（編輯：張若瑤）1140109