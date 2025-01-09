憲訴法攻防 政院：釋憲及提預防性權利救濟都會考慮

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）行政院針對憲法訴訟法修法提覆議案，不過國會人數劣勢恐導致覆議難過關。行政院政務委員林明昕說，還是期待在野立委支持覆議案，但若覆議未果，未來是否釋憲、誰來提釋憲都還有討論空間，也可能會提預防性權利救濟。

行政院日前以破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭，影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道等理由，直指修法造成窒礙難行，提出覆議案，移請立法院決議。不過，國民黨立法院黨團表態不願邀請卓榮泰就覆議案至立法院報告，卓榮泰今天與行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫，以及林明昕等人舉行記者會，呼籲立委重新檢視法案，支持覆議。

媒體詢問，立法院不邀請行政院報告覆議案，會否對覆議成功率悲觀，未來是否可能聲請釋憲？林明昕表示，覆議是憲法給予的政治手段，聲請釋憲是憲法給予的法律手段，因此有可能提出覆議後沒聲請釋憲，或沒提覆議就聲請釋憲，兩者沒有一定關聯。

林明昕表示，不敢講覆議案會不會過，很多事是瞬息萬變，卓榮泰也呼籲立委支持覆議案，仍是期待有好的結果，但假設結果不如行政院預期，後續若窮盡政治手段，也只有法律手段，至於是否要釋憲、相關方法以及由誰來提都還有考慮空間，可以拭目以待。

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林明昕指出，就算覆議遭否決，法案也不會立刻生效，還要經總統公布、院長副署，依照憲法這有10天時間，加上總統公布後也要第3天生效，仍有一段時間可以做沙盤推演，公布未生效的期間等同法律尚未生效，是否釋憲等都可以考慮。

林明昕也提到，司法案件中有一種「預防性權利救濟」，也就是目前還沒有實際受到侵害，但未來一定會有，且一來就來不及，這叫做將來給付之訴，這是司法訴訟的常態，也在考量範圍，不過大法官會否接受，須由大法官作決定。（編輯：蘇志宗）1140109