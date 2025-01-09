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卓榮泰：覆議憲訴法 捍衛人民憲政基本權利

2025/1/9 11:52（1/9 12:03 更新）
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行政院長卓榮泰。中央社記者鄭清元攝 114年1月8日
行政院長卓榮泰。中央社記者鄭清元攝 114年1月8日
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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就憲法訴訟法覆議案至立法院報告。行政院長卓榮泰今天舉行記者會表示，維護憲法基本權利跟責任，要捍衛憲政體制、維護憲法法庭正常運作，也要捍衛人民憲政基本權利。

卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝與政務委員林明昕共同出席記者會，說明「憲法訴訟法」修正的覆議案。

卓榮泰致詞時表示，政院針對憲法訴訟法用嚴謹程序呈請總統核可移請立法院覆議，重點不是要造成對立，而是希望立法院針對重大爭議的法律案窒礙難行的法律案，能夠再次審慎討論。

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他說，立法院卻不安排政院報告，這絕非遺憾可以形容，過往2013年會計法修法時曾經未邀請政院到立法院說明，但是當時有朝野高度共識，不可同日而語。

卓榮泰表示，政院提出覆議案是為了維護憲法基本權利跟責任，要捍衛憲政體制、維護憲法法庭正常運作，也要捍衛人民憲政基本權利，呼籲立委能支持覆議案，站在保障憲法法庭的這一方，而非毀憲、造成錯誤歷史的一方。（編輯：蘇龍麒）1140109

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影片來源：行政院開麥啦-2
行政院針對憲法訴訟法提出覆議。（中央社製圖）
行政院針對憲法訴訟法提出覆議。（中央社製圖）
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