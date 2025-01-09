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藍促憲訴法覆議案10日表決 綠盼再協商

2025/1/9 19:00（1/9 19:22 更新）
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立法院長韓國瑜9日在立法院召集黨團協商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」，移請立法院覆議案。圖為韓國瑜（左）在會議室中等待人員到齊。中央社記者王騰毅攝 114年1月9日
立法院長韓國瑜9日在立法院召集黨團協商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」，移請立法院覆議案。圖為韓國瑜（左）在會議室中等待人員到齊。中央社記者王騰毅攝 114年1月9日
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（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北9日電）立法院朝野黨團今天協商憲法訴訟法覆議案處理時程再度破局。國民黨團表示，希望明天立法院會按照規定進行，「我們會備戰」。民進黨團指出，希望院會前再協商、談一下。民眾黨團說，按立法院職權行使法及議事規則進行就好。

立法院程序委員會7日開會，討論10日至12日的院會議程，將憲法訴訟法覆議案列入10日院會的報告事項第2、3案。

朝野就如何處理憲法訴訟法覆議案隔空叫陣，立法院長韓國瑜兩度召集黨團協商，朝野均未達成共識。最大爭點包括，召開全院委員會審查時，是否要邀行政院長列席說明，民進黨立法院黨團主張邀請，國民黨立法院黨團則持反對立場。

關於明天院會議事攻防因應，國民黨團書記長林思銘下午受訪時表示，從民進黨團總召柯建銘下午在黨團協商的談話，針對明天民進黨團會有什麼動作，國民黨團會備戰；希望明天院會按照立法院職權行使法相關規定，關於覆議案的進行，「該怎麼走，就怎麼走」。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，今天協商沒有做出決議，民進黨團認為明天院會可以進行詢答、14日院會表決，要在覆議案處理時效16日前完成，這是最高目標，沒有人可以違憲，因此14日院會處理覆議案是最合宜、正確的時間，希望明天院會前朝野可以再協商。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪指出，按照立法院職權行使法及議事規則進行就好，而韓國瑜召集朝野協商有苦心，可能是擔心民進黨立委在深夜又要暴力衝進議場癱瘓議事，他質疑民進黨團是否又準備讓立委不准投票，這樣行政院的覆議就能成功。

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行政院2日針對立法院三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院2日下午收到行政院公文，韓國瑜6日主持朝野協商，討論憲法訴訟法覆議案處理時程，但朝野無共識。韓國瑜8日再度發出協商通知，今天召開朝野協商，討論處理時程。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。（編輯：謝佳珍）1140109

立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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