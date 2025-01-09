政院提憲訴法覆議 藍批掌控憲法解釋權獲取政治利益

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）行政院針對憲法訴訟法提出覆議，國民黨今天表示，行政院執意覆議的理由或質疑其違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。

國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就憲法訴訟法覆議案至立法院報告。卓榮泰今天表示，憲訴法修法是政治算計，透過規範人數癱瘓憲法法庭，讓未來有爭議時，機關無法行使憲政救濟，將是憲政史上最大的破壞，希望立委能再次審視法案，支持覆議案。

國民黨下午透過新聞稿指出，過去對於憲法法庭議決太過寬鬆的標準，讓憲法法庭易成為當權者的禁臠，更成貫徹「個人意識形態」的場域，導致人民對於應為憲法守護者的憲法法庭失去信心。

國民黨提到，行政院執意憲訴法覆議的理由或質疑其違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。新修正的憲法訴訟法校正以往的弊端，讓國家憲政回歸符合民主意涵的正常運作。

國民黨也說明，新修正憲訴法的規範，與多數先進國家要求2/3的標準一致，若如同卓榮泰所言此次修法會癱瘓大法官與人民基本權利，其他國家的憲政體制難道都無法運作了。不論是提名時限，或修正公布後立即施行的問題，根本癥結在於總統賴清德應該廣納民意，提出符合社會期待、具備專業素養，而非符合民進黨需求的大法官人選，尋求在野共識，盡速補足大法官缺額，始為根本解決之道。將責任推給監督把關的國會，才是執政者不負責任的做法。

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國民黨指出，根據最新民調顯示，56.7%民眾支持憲訴法修正，至少10位大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決，僅30.6%不支持，交叉分析更發現，其中民進黨支持者高達54.5%支持修法。這份調查結果驗證了行政院不僅站在「錯誤歷史那方」，還走往與民意背道而馳的方向。多數民意已告訴民進黨政府，不希望憲法法庭成為當權者的禁臠，新修正憲訴法符合社會民意趨向。

國民黨強調，憲法法庭應該公正廉明、客觀、務實地守護憲法。過去憲法法庭的判決屢生社會爭端，尤其「實質廢死」的決議，讓多數民意對於憲法法庭的公正性或客觀性產生質疑；憲法法庭更不應該成為貫徹「個人意識形態」的場域。新修正的憲訴法確保憲法法庭能具有更廣泛的共識，避免憲法法庭造成偏頗的判決，真正保護民主制度。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140109