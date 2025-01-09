加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 政治
憲法訴訟法
新聞專題
憲法訴訟法1/39
首頁 / 政治

政院提憲訴法覆議 藍批掌控憲法解釋權獲取政治利益

2025/1/9 15:45（1/9 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北9日電）行政院針對憲法訴訟法提出覆議，國民黨今天表示，行政院執意覆議的理由或質疑其違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。

國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就憲法訴訟法覆議案至立法院報告。卓榮泰今天表示，憲訴法修法是政治算計，透過規範人數癱瘓憲法法庭，讓未來有爭議時，機關無法行使憲政救濟，將是憲政史上最大的破壞，希望立委能再次審視法案，支持覆議案。

國民黨下午透過新聞稿指出，過去對於憲法法庭議決太過寬鬆的標準，讓憲法法庭易成為當權者的禁臠，更成貫徹「個人意識形態」的場域，導致人民對於應為憲法守護者的憲法法庭失去信心。

國民黨提到，行政院執意憲訴法覆議的理由或質疑其違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。新修正的憲法訴訟法校正以往的弊端，讓國家憲政回歸符合民主意涵的正常運作。

國民黨也說明，新修正憲訴法的規範，與多數先進國家要求2/3的標準一致，若如同卓榮泰所言此次修法會癱瘓大法官與人民基本權利，其他國家的憲政體制難道都無法運作了。不論是提名時限，或修正公布後立即施行的問題，根本癥結在於總統賴清德應該廣納民意，提出符合社會期待、具備專業素養，而非符合民進黨需求的大法官人選，尋求在野共識，盡速補足大法官缺額，始為根本解決之道。將責任推給監督把關的國會，才是執政者不負責任的做法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨指出，根據最新民調顯示，56.7%民眾支持憲訴法修正，至少10位大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決，僅30.6%不支持，交叉分析更發現，其中民進黨支持者高達54.5%支持修法。這份調查結果驗證了行政院不僅站在「錯誤歷史那方」，還走往與民意背道而馳的方向。多數民意已告訴民進黨政府，不希望憲法法庭成為當權者的禁臠，新修正憲訴法符合社會民意趨向。

國民黨強調，憲法法庭應該公正廉明、客觀、務實地守護憲法。過去憲法法庭的判決屢生社會爭端，尤其「實質廢死」的決議，讓多數民意對於憲法法庭的公正性或客觀性產生質疑；憲法法庭更不應該成為貫徹「個人意識形態」的場域。新修正的憲訴法確保憲法法庭能具有更廣泛的共識，避免憲法法庭造成偏頗的判決，真正保護民主制度。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140109

#行政院長
#國民黨立院黨團
#國會
#憲法法庭
#憲法訴訟法
#賴清德
#民進黨
#立法院
#卓榮泰
#覆議
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
延伸閱讀
憲訴法攻防 政院：釋憲及提預防性權利救濟都會考慮卓榮泰：憲訴法修法是憲政史上最大破壞憲訴法覆議案朝野下午協商 民進黨促勿只表決不討論覆議若失敗啟動院際調解？府：目前沒有討論國民黨：將否決憲法訴訟法覆議 民進黨若要公投會直球對決
卓榮泰
活絡綠電交易 政院提修法售電業者可互售立院三讀增警消等退休金 行政院：將研議救濟途徑
賴清德
談台灣2025情勢展望 小笠原欣幸：整體運作穩定柯建銘提雙罷 賴清德：理解感受但還有其他救濟方式
憲法訴訟法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林右昌：覆議案不邀行政院報告 坐實國民黨毀憲亂政
106
更多編輯台推薦新聞：