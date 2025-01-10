憲訴法覆議案 藍白指修法讓程序嚴謹綠批毀憲

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（中央社記者林敬殷、郭建伸、王揚宇台北10日電）立法院今天舉行全院委員會，審查行政院針對憲法訴訟法提出的覆議案。藍白立委表示，這次修法讓憲法訴訟法的程序更為嚴謹，參考西方先進民主國家憲法法庭門檻，綠委則說，這次修法造就有史以來最退步的憲法法庭，藍白怕釋憲就摧毀憲法。

國民黨立委與民眾黨立委上午在立法院會提案，於今天舉行全院委員會審查行政院針對憲法訴訟法提出的覆議案，並不邀請行政院長卓榮泰赴立院說明，提案在藍白立委席次優勢，以贊成60票、反對51票過關。提案通過後，院會隨即改開全院委員會，並依朝野協商結論由政黨推派代表發言。

台灣民眾黨立委黃珊珊說，這次修法讓憲法訴訟法的程序更為嚴謹，也取得社會共識與支持，對於行政院提出覆議案非常遺憾，而且針對憲法訴訟法，行政院長無法代表司法院、憲法法庭，沒必要來立法院報告，更何況也有前例。

黃珊珊表示，原來的憲法訴訟法並無規定大法官要做違憲宣告的人數下限，這是全世界都沒有的狀況，但違憲宣告是影響國家體制、人民權益的重大決策，因此立法機構做出嚴謹的修法，規定判決人數的下限，這是立法院必須有的職權，這次修法也讓台灣走出新的歷史。

不過，民進黨立委蔡易餘表示，這次修法造就有史以來最退步的憲法法庭，1952年大法官會議的違憲判決比率是50%，1959年是75%，1993年是44%，2022年是50%，這次修惡後，違憲難度是90%，比戒嚴時代還要困難。

蔡易餘說，這次修法本質上也已經違憲，違憲審查是9人，合憲只要7人，藍白立委是站在自己立場思考，只是希望不要被憲法法庭判決違憲，創造出合憲跟違憲不同難度的判決態樣，條文本身就構成違憲，希望未來大法官可以依照釋字第371號及釋字第601號繼續捍衛憲法。

國民黨立委羅智強指出，總統賴清德、民進黨團總召柯建銘，不要再鬼哭神嚎，當大法官做出實質廢死的釋憲案，要求死刑案件須經各級法院合議庭一致決，民進黨並沒反對，但新修正的憲法訴訟法要求10位出席、9位同意的門檻，民進黨卻出來鬼哭神嚎，標準根本不一致。

國民黨立委翁曉玲發言時表示，憲訴法修正是參考西方先進民主國家憲法法庭門檻，為何引進到台灣，民進黨政府就認為是立法擴權、毀憲亂政的制度；憲訴法修正是為健全憲法法庭制度，沒有藍綠之分，但現在只要法案不合民進黨的意，就提覆議案並聲請釋憲，造成台灣憲政民主危機，國民黨將在表決時贊成維持原本決議。

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民進黨立委吳思瑤駁斥翁曉玲說法，她指出，極端少數違憲宣判，從經驗上、學理上都不存在，美國最高法院大法官有9位，同樣是2/3評議、1/2同意，沒有人說是極端案例，德國聯邦憲法法庭16位大法官，分成2庭，各為8人，比台灣更少，同樣是2/3評議，1/2違憲宣判，也沒有人說摧毀憲法。

吳思瑤表示，藍白就是為了政治意識形態，藍白怕釋憲就摧毀憲法，把癱瘓憲法法庭叫司法改革，摧毀國家憲法說成守護憲法，是得了違憲上癮流行病。（編輯：蘇志宗）1140110