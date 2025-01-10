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憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出
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憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出

2025/1/10 16:55（1/10 17:13 更新）
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行政院針對憲法訴訟法修法提覆議案。（中央社製圖）
行政院針對憲法訴訟法修法提覆議案。（中央社製圖）
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（中央社記者林敬殷台北10日電）立法院會今天下午進行憲法訴訟法覆議案投票，藍白立委挾人數優勢，以62票比51票，否決覆議案，維持原決議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，針對覆議案後續將啟動的救濟程序，包括暫時處分、釋憲，民進黨團都已準備好，會即刻提出。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，參與評議大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。行政院認為窒礙難行，恐癱瘓憲法法庭運作，在呈請總統核可後，移請立法院覆議。立法院上午舉行全院委員會審查覆議案，並於下午改開院會進行覆議案的投票表決。

繼去年國會職權修法覆議案被藍白否決，憲法訴訟法覆議案再次遭否決，吳思瑤表示，民進黨團會在憲法授權範圍內窮盡一切努力，挽救憲法，挽救憲法精神，捍衛民主秩序，民進黨團已經做好準備，對於暫時處分、釋憲的文件早已準備好，會即刻送出，針對今天覆議案的後續要做的啟動憲法救濟程序，都已經準備好，會即刻提出。

吳思瑤說，立法院現在有新三寶，即「加高的圍牆、不敢使用的保溫杯，及佩戴密錄器的警察」，立法院應該是民主可以多元發聲的場域，現在成為禁錮少數黨的民主煉獄，今天的覆議案會被計入歷史的一筆，立法院長韓國瑜主政的立法院，已讓立法院「違憲成為常態，惡例成為慣例」，沒有討論不是民主，沒有討論直接表決是現在國會的民主，民主將被改寫。

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吳思瑤指出，民進黨團有很深的無力感，不是來自於表決居於劣勢，表決會輸是席次劣勢所產生的必然，他們坦然接受，很深的無力感，是因為現在立委問政不需要專業，不需要捍衛程序正義，所有議案可以不經討論，直接表決，所有立委只要學會舉手或按鈕就好，不需要具備問政應該有的知識，所有立委都可以躲在藍白政治計謀後。

吳思瑤表示，空有一身好武功的民進黨立委，每天跟著藍白立委舉手或按鈕，這是國會非常大的悲哀，也是很深的無力感來源，民進黨團不會放棄，表決會輸，但要贏得社會民心，論述要贏，只要人民還願意傾聽，人民還想知道真相，民進黨團會持續對社會發聲。（編輯：蘇志宗）1140110

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立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢否決覆議案。開票結束後，民進黨立委吳思瑤（左）與賴惠員（右）高舉反對牌並喊反對違憲。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢否決覆議案。開票結束後，民進黨立委吳思瑤（左）與賴惠員（右）高舉反對牌並喊反對違憲。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
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