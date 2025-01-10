憲訴法覆議遭否決 卓榮泰：封殺不了民意將再接再厲

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（中央社記者賴于榛台北10日電）憲法訴訟法修法覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，封殺覆議但封殺不了民意，他將再接再厲；黨政人士則指出，行政團隊正整體評估下一步如何因應，包含若要釋憲由誰提出，是否提預防性權利救濟等，會保留各個方案的可能性。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，行政院認定修法窒礙難行，今年1月2日討論通過覆議案，並呈請總統核可，移請立法院覆議，不過，立法院今天進行記名投票表決，覆議案遭否決。

對於覆議失敗，卓榮泰晚間在臉書表示，封殺覆議但封殺不了民意，他將再接再厲；行政院發言人李慧芝稍早則說，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為，以維護憲政體制的正常運作。

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黨政人士晚間對記者表示，行政團隊正整體評估下一步如何因應，包含若要針對憲訴法提出釋憲將由誰提出，是否提預防性權利救濟等，會保留各個方案的可能性，同時也得視立法院何時將法案送出，才能有後續因應動作，環環相扣。

不過，除了憲訴法外，行政院表態會採取救濟手段的修法還有財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法，以及警察人員人事條例，因應量能也受外界關注。黨政人士說，民進黨團已經表態針對憲訴法提釋憲，政院是否也提釋憲，團隊將視狀況整體考量，尚未做出最終決定。（編輯：謝佳珍）1140110