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立法院否決憲訴法覆議案估13日送出咨文 總統最晚23日須公布

2025/1/12 19:19（1/12 19:24 更新）
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立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
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（中央社記者王承中、葉素萍台北12日電）立法院10日否決行政院所提憲訴法覆議案，立法院知情人士今天表示，立院預計明天將覆議案咨文送交行政院、總統府。以此時程推估，總統最遲須在23日完成公布。

至於行政院下一步動作，政院發言人李慧芝今天表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步的作為，以維護憲政體制的正常運作。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

對此，行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，否決覆議案。依法在否決覆議案後，立法院會同時發函通知行政院、總統府，總統府收到通知後，應在10日內公告實施，讓新法上路。

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立法院知情人士指出，立法院會於10日否決行政院所提的覆議案後，立法院預計明天將覆議案咨文送交行政院、總統府。

依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。以此時程推估，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效。（編輯：林克倫）1140112

#行政院長
#憲法訴訟法
#立法院
#總統府
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