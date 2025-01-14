憲法訴訟法覆議失敗 卓榮泰：強烈遺憾

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）行政院長卓榮泰今天談及憲法訴訟法覆議失敗時表示，未能應邀到立法院報告與說明，「這是無可逆轉的結果，我表達強烈遺憾」，會繼續努力讓司法院能最終保障人民基本權利。

憲法訴訟法覆議失敗，總統府與行政院昨天收到立法院咨文。總統府說，總統將在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段；行政院表示，正就蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依憲法審慎評估下一步作為。

卓榮泰上午在農業部出席首屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮，接受媒體聯訪表示，身為唯一可提覆議的憲政機關，行政院已善盡憲政機關責任，至於後續還有憲法權力與救濟程序，有聽聞很多公法學者提出很多論述及觀點，其中也有過去釋憲案各種不同案例，已委由行政院政務委員林明昕蒐集各方意見，繼續研議。

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他說，行政院希望維持憲法五院體制正常運作，讓司法院能最終保障人民基本權利，這是一貫想法與現在繼續努力目標。

卓榮泰表示，已向總統報告覆議案結果，會在憲法規定下採取一樣的態度因應後續。（編輯：李明宗）1140114