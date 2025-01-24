高中生聯合發聲 立院暴力威脅民主籲尊重憲政秩序

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中一中等多所高中學生自治組織發聯合聲明，憲法法庭是保障人民權益的最後防線，立院以多數暴力破壞，籲立委莫要罔顧憲政秩序。沒有人希望自由民主社會因政治鬥爭毀於一旦。

台中一中學生自治串連黨、新北市板橋高中板中裙眾聯萌、台中一中學習歷程忘記存黨、彰化縣二林高中第7屆學生會、台南家齊高中佰拾伍屆學生會、屏東東港高中第14屆學生會、高中職民主議政連線、救國高中生等學生自治組織，發表「憲訴法修惡學生團體聯合聲明」。

台中一中學生自治串連黨主席李博洋指出，國會修法，出現許多亂象，令人憂心，已往釋憲案有近9成來自人民聲請，憲訴法修惡危及的是人民的權利，高中生沒有投票權，透過聯合聲明希望讓各界聚焦修惡嚴重性。

聲明中提到，「憲法法庭」在憲政體制中，是司法權的絕對權威，是基本人權的擔保，並作為守護弱勢、少數群體權益的最後防線。學生面對不合理的懲處，除向校方申訴之外，還能行使「訴願」及「行政訴訟」程序，或由司法保護學生受憲法保障的的受教權，這正是由司法院大法官所進行「憲法解釋」保障的案例。

但憲訴法修正條文卻打破憲政秩序，更導致司法體系難以彈性調整憲訴法修法所造成的改變，未與司法院共同研擬的修法，無疑是逾越立法委員在憲政體制、分權制衡之下的職權，以多數暴力破壞了憲法法庭與司法院在法律上的獨立性。

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憲法法庭是憲法保障人民權益的最大救濟手段，是人民捍衛自身權利的最強硬手段，此刻憲法法庭的危機全然不是政治問題，而是整個憲政體制、國家制度的崩壞。

學生們呼籲，希望立法院以及由人民選舉產生的立委，代表人民行使立法權時，不要罔顧憲政秩序、過度遷就政黨、個人的政治利益，謹慎看待自身職權的影響力，理性面對不同意見的溝通。沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦。（編輯：郭諭儒）1140124