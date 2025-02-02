綠黨團已提憲訴法釋憲 政院：理由一致不另提

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（中央社記者賴于榛台北2日電）民進黨立院黨團日前針對憲法訴訟法修法聲請釋憲及暫時處分。行政院發言人李慧芝今天說，經政務委員林明昕研議，認為綠黨團釋憲及暫時處分理由與政院立場相當一致，因此政院將靜待憲法法庭的程序，不另提釋憲。

至於總預算案後續如何因應，政院人士指出，開春後將積極向國會爭取與溝通總預算，落實所有建設計畫，讓民眾放心。

春節假期將告段落，盤點行政院開春挑戰，除了今天將正式送件的公職人員選罷法覆議案，另外還有中央政府今年度總預算案、財政收支劃分法、警察人員人事條例等是否提覆議，以及覆議已遭否決的憲法訴訟法後續如何處理。

憲法訴訟法部分，立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。行政院認定修法窒礙難行，經總統同意後，向立法院提出覆議，但覆議並未過關。

總統賴清德23日核批同時公布憲法訴訟法修正條文，並批示宜聲請憲法法庭裁判，民進黨立院黨團也在當天向司法院遞狀，針對憲法訴訟法修正條文聲請暫時處分。民進黨立院黨團總召柯建銘同日受訪表示，大法官人事遭藍白全部封殺，目前僅剩8位大法官，但藍白提的憲法訴訟法卻要10人才能開會，審理違憲變成9個人，這是邏輯顛倒，因此提救濟手段。

行政院發言人李慧芝表示，憲訴法覆議結果出爐後，行政院長卓榮泰就請林明昕研議是否提出進一步救濟，經林明昕與專家學者參考日前執政黨黨團提出的釋憲及暫時處分理由後，認為與政院捍衛憲政體制以及維護人民權益的立場相當一致。

李慧芝說，林明昕並向卓榮泰報告目前已經有執政黨黨團的案件繫屬在憲法法庭中，因此行政院將靜待憲法法庭的程序，不另提釋憲，且會尊重憲法法庭的認定與判決結果。

總預算案這關，根據主計總處日前試算立法院宣讀內容，整體遭刪減的總預算案總數為新台幣2076億元，政院對此也有意提出覆議，但須等待立法院將三讀後的總預算案送至行政院。李慧芝指出，行政院長卓榮泰日前已說明，立法院刪減中央政府總預算，引起百工百業反彈，因此若經總統賴清德核可，行政院會針對總預算提出覆議，期盼讓國會重新審議，朝野也有坐下來談的機會。

政院人士指出，總預算案的影響非常直接，三讀後各機關主計單位就啟動控管，像是行政院新聞傳播處今年編列的5000萬元預算遭全數刪除，即刻影響手語翻譯師的聘用、記者室開放時間，甚至報紙續訂等，因此卓榮泰開春以來便到各地參香，期盼「求人和」、「補天分」，希望國家進步、社會安定平穩，台灣能在變局中掌握機會、順勢前行。

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政院人士表示，卓榮泰過年期間積極與黨內人士、地方人士研議商討如何因應，年後將持續努力打拚，積極向國會爭取與溝通總預算，落實所有建設計畫。

至於財政收支劃分法，以及警察人員人事條例修正條文，政院人士表示，目前政院尚未收到這些法案，將會在收到法案後謹慎評估研議救濟手段。（編輯：翟思嘉）1140202