柯建銘：立院開工日處理選罷法覆議 罷免案送中選會

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（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，選罷法覆議，民進黨絕對恪遵憲法，行政院一定會在10日內送到立法院，最晚就是2月2日下班前，立法院2月3日開工要覆議，全國41個選區的罷免案會送中選會。

柯建銘中午召開記者會指出，立法院昨天趕在下班前最後一刻送出加嚴版「公職人員選舉罷免法」部分條文，這是違憲的立法院、違憲的立法院長韓國瑜，藍白在表演自殺，而最後自殺行為就是總預算。

對於民眾黨聲明表示，行政院長卓榮泰提出3次覆議，若再被否決就要被三振出局，辭職下台。柯建銘表示，三次覆議都是在野自己被三振，這是「三振藍白的立法院」。

柯建銘強調，民進黨絕對恪遵憲法，行政院一定按照憲法增修條文，會把選罷法覆議案於10日內送到立法院，最晚就是2月2日下午5時30分前，立法院就是2月3日開工大吉要覆議，而全國41個選區的罷免案會送中選會。

有關大罷免，國民黨主席朱立倫表示不畏戰，且提出以罷制罷作為反制，柯建銘表示，1個月前他就提出「請君入甕、請君反罷」，國民黨如果說不會反罷免就一定會罷免，1月13日蔣經國逝世37周年，朱立倫謁陵說要總統賴清德放下仇恨，但當時已經在罷免連署了，根本騙人，一定每個選區照幹（指推罷免）。

對於憲法訴訟法是否將生效，柯建銘說，還沒暫時處分，怎麼生效了，民進黨會提避免全面性的權利救濟破口，就是預防性權利救濟，總統1月23日公告憲法訴訟法，民進黨團就去送預防性的權利救濟以及釋憲聲請。

柯建銘表示，民眾黨黃國昌他們目標就是要政黨比例的大法官，「他們說，我們6，你們應該4」，現在還在（聲請）暫時處分中，還要求執政黨趕快補足，所以他們就是7個都要，就是政黨比例，這是藍白的戰略目標。

柯建銘說，如果現在照國民黨立委翁曉玲講法，8個大法官就可以釋憲，「總統會去做違憲的事情嗎？」總統是憲法守護神，假如做了任何違憲的話，國家就倒了，因為司法的公正性完全破產。

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至於有媒體稱有3位大法官不願捲入政治糾紛，主動不出席會議審查，讓暫時處分昨日無法做出，柯建銘質疑，這個媒體不知道是誰，大法官是立委行使同意權的，連他跟大法官聯絡都不敢，「大法官會告訴記者大法官的營業秘密嗎？那大法官就自己下課了，不要這樣不負責」。

柯建銘說，不管怎麼樣，大法官出不出國，人數都不足，「他們在家裡禪定就好了，不動如山就好了，等待藍白下課。」（編輯：林淑媛）1140125

行政院24日對攸關罷免連署附身分證影本的選罷法修正條文提覆議。（中央社製圖）