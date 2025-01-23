憲法訴訟法修正公布是否提釋憲 行政院：研議中

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北23日電）總統賴清德今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，並批示宜聲請憲法法庭裁判。行政院發言人李慧芝被問及是否會就憲訴法提出釋憲時說，政務委員林明昕還在研議中。

總統賴清德今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，批示「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序」，並將此內容函致五院院長。

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行政院今天舉行院會後記者會，媒體詢問總統已公告憲法訴訟法，行政院是否會提釋憲。李慧芝表示，還在請政務委員林明昕研議中，有任何決議會適時對外說明。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。行政院認定修法窒礙難行，經總統同意後，向立法院提出覆議，但覆議並未過關。（編輯：翟思嘉）1140123