總預算案 柯建銘：立法院送也違憲、不送也違憲

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（中央社記者林敬殷台北23日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，藍白摧毀114年度中央政府總預算案，究竟刪了多少錢，沒有人知道，總預算案刪減多少，連一毛錢都不能有含糊空間，否則總預算案公告是無效的，立法院現在要不要送請總統公告，絕對是兩難，送也違憲，不送也違憲。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，除了說明將就憲法訴訟法向司法院聲請暫時處分及釋憲之外，也針對總預算案後續進行說明。

針對國民黨立委林思銘、王鴻薇上午到台北市政府警察局中正一分局，告發行政院各部會在網路上哀鴻遍野，說經費遭砍影響施政，是造謠違反社維法，柯建銘表示，代表國民黨黔驢技窮、無招可用。

柯建銘指出，總預算是憲法層次的問題，把它當作一般小偷、東西丟掉、鄰居吵架，跑到派出所報案，這頭腦有沒有壞掉，國家憲法層次的問題居然跑去派出所報案。他反問，「中國解放台灣，你要去哪裡報案？」國民黨立委應該主動投案去向地檢署自首，檢察官一定當庭收押禁見關起來。

柯建銘強調，藍白完全摧毀總預算案，讓國家無法運作，立院到底要不要送請總統公告，絕對是兩難，「送也違憲，不送也違憲」。到目前為止，總預算案到底刪減多少，連一毛錢都不能有含糊空間，否則，總預算案公告是無效的。

柯建銘說明，中華民國有史以來從來沒有像現在這樣，總預算案到底刪多少錢，沒有人知道，最後變成硬送出去，藍白認為合憲，民進黨團認為違憲，然後製造混亂，讓中國要來出兵台灣，有機可乘，藍白只有剩下這一招，引狼入室，「這是比吳三桂還吳三桂」。

柯建銘向立法院長韓國瑜喊話，呼籲韓國瑜必須負責，也提醒韓國瑜「你必須回來，不要滯留美國未歸」，否則現在立院沒有頭，誰要負責把總預算案簽署送出呢，是秘書長周萬來，還是議事處處長高百祥，或是立院副院長江啟臣代理院長，還是國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌呢，民進黨團拭目以待。

對於總預算案究竟提了多少提案，刪減多少錢，柯建銘回應，第一次朝野協商提了3298案，1月17日的院會提出725案，20日表決前又提出503案，總共4526案，這不是確定的數字，還要加上表決後徹案、中途撤案、中途增加凍結案及主決議等。

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至於刪減金額部分，柯建銘解釋，可以確定的部分是新台幣2076億元，凍結案等同刪減案，凍結案部分共計1607億元，國民黨團若有意見可以找他辯論，新興計畫無法動支預算有2527億元，3者共計6210億元，占總體預算數3兆1千多億元的19.8%，將近20%，這不是最精確的數字，還有未定數。

柯建銘強調，「這樣總預算送的出去嗎」，這樣國家就垮了，去年度總預算案歲入3兆元，刪了250億元，現在3兆1千多億元，刪了6210億元，若不是存心讓你垮，還能做任何解釋嗎，摧毀國家，莫此為甚，這樣對得起台灣、你的子女嗎。（編輯：張若瑤）1140123