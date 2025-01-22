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賴清德：可用預算被刪凍3成 國家成無油可動車輛

2025/1/22 16:31（1/22 17:38 更新）
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（中央社記者葉素萍台北22日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，中央政府可以使用的預算被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，國家各項重大政策推動困難，也影響到行政機關日常業務運行。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話指出，昨天立法院三讀通過114年度中央政府總預算案，對於整個審議過程的亂象以及最終的結果，他感到非常遺憾。

賴清德說，全體國人都可以透過立法院的直播頻道觀看審議過程，不管是邊表決邊修正提案、表決通過後在場的立法委員才收到提案內容、或是提案通過後又撤回，這樣的表決過程，已經引起國人的疑慮與不安。

賴清德表示，114年度中央政府總預算案，總共編列3兆1325億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出、及地方政府使用的地方計畫型補助及其他補助款項，剩餘的1兆270億元，才是中央政府可以使用的預算。

他進一步表示，如今中央政府可以使用的預算被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，不僅僅是國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。

賴清德說，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資才能開花結果，隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響，甚至影響國家的基本運作。

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他說，要感謝過去一週，許多團體及專業人士挺身而出，讓更多民眾理解中央政府總預算的重要性，同時，他也要呼籲在野黨，政黨之間可以競爭，但應秉持理性監督的原則，千萬不能損害國家利益及全體國人的權益。

另外，與會人士轉述，中常委們有針對總預算討論，其中，立委吳思瑤、張宏陸建議行政院積極把各部會以及整理受影響的業務、後續衝擊，盤點更清楚。（編輯：林淑媛）1140122

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