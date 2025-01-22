總統府：刪凍國務機要費 依法無法流用其他經費運作

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（中央社記者溫貴香台北22日電）針對部分藍委稱刪凍國務機要費仍能流用其他預算科目經費維持運作，總統府發言人郭雅慧今天表示，依照「預算法」規定，無法辦理流用，這項說法並非事實。

郭雅慧下午表示，總統國務機要費預算載明於預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照「預算法」規定，無法辦理流用。

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她說，過往總統國務機要費的執行，約6成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，4成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜。現行立法院將編列3000萬元預算之國務機要費，減列2000萬元、凍結1000萬元，在預算遭到全數刪除與凍結，且並無其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。

因此，她呼籲，立法院監督預算是職責，但仍盼立法委員能夠基於常識與事實，理性審查討論，刻意混淆視聽並非國家與人民之福。（編輯：翟思嘉）1140122