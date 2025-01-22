綠指直播機密預算審查 葉元之：並非故意也沒拍文件

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（中央社記者林敬殷、王承中台北22日電）立法院會昨天審查114年度中央政府總預算案機密部分時，國民黨立委葉元之用手機開直播。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，葉元之是向全球直播，包括對中國直播，犯罪事明確，違反刑法及國家安全法，「葉元之，關定了」。

葉元之受訪表示，當天情況是，進入機密預算審查時，已經是凌晨，比較累，沒有注意到手機還在直播。但當會議主席在現場宣布手機關機後，他就馬上意識到，並關掉直播，不是故意要在機密會議時開直播，而且他也沒有去領機密預算的文件，也沒有去拍文件。

葉元之指出，網友都講說他是要開直播給誰看，但共產黨他一個都不認識，國台辦也不認識，除了20年前有去中國大陸外，就沒有再去過。今天也許做得事情大家不認同，結果就要硬被扣紅帽子，他蠻不能接受的。

立法院會從17日（上週五）到昨天為止，一連三天審查今年度中央政府總預算案，昨天凌晨5時多，朝野黨團審完8個委員會預算後，接著審查機密部分（外交及國防委員會的機密預算），卻發生葉元用手機直播審查過程，後經院會主席江啟臣詢問在場立委是否攜帶手機，葉元之才關掉直播。

民進黨團今天舉行記者會，針對葉元之於審查機密預算時開直播，柯建銘表示，葉元之在立法院會審查機密預算時向全球直播，這是顯而易見，包括對中國直播，犯罪事實明確，違反刑法及國家安全法，他不相信只有高檢署檢察官看不到，所以結論就是，葉元之關定了。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，立委在審查機密預算時開直播，這不只是全台僅見，而是全球僅見。

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吳思瑤表示，立法院舉行秘密會議時，絕對不能對外揭露所有資訊，不只事後不能紀錄、對外傳送，當場也不能記錄文字、不外洩漏機密會議內容。但葉元之在審查秘密預算當下全球直播，是洩漏國安機密的現行犯，全球直播誰看得到，中國國家主席習近平可以派人在線上第一手掌握，「沒有最扯，只有更扯」，絕對是全球僅見。

吳思瑤指出，民進黨團推動國會改革法案，其中也有關於強化秘密會議規範，不能攜入通訊工具，事後不能洩漏，並加強課責。遺憾的是，民進黨版國會改革卻被丟包。（編輯：蘇龍麒）1140122