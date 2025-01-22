加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國出生公民權是什麼？一篇看懂川普是否有權推翻
首頁 / 生活
總預算案
新聞專題
總預算案1/243
首頁 / 生活

教育部業務費遭凍結25% 鄭英耀：恐影響約聘僱人員薪水

2025/1/22 13:01（1/22 13:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部長鄭英耀。（中央社檔案照片）
教育部長鄭英耀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北22日電）教育部114年經常支出業務費被立法院凍結25%，教育部長鄭英耀今天表示，業務費遭凍結，可能對政策推動的後勤支援及約聘僱人員薪水產生影響，盼過年後早日解凍。

教育部今天舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，鄭英耀、教育部政務次長葉丙成等人出席。

教育部今年主管的公務預算3623億元，其中經常支出業務費約50億元。

鄭英耀會前接受媒體聯訪時提到，114年教育部經常業務費被凍結25%，業務費是人力與行政營運上的費用，經費遭凍結可能對政策推動的後勤支援及約聘僱人員薪水產生影響，希望過年後，立法院早日解凍這些經費，讓教育順暢推動。

今天出席交接典禮的新任校長為中央大學校長蕭述三、勤益科技大學校長陳坤盛、雲林科技大學校長張傳育；續任校長為台灣科技大學校長顏家鈺、陽明交通大學校長林奇宏、暨南國際大學校長武東星。

鄭英耀指出，隨著AI快速發展，高教有許多競爭及合作，也面臨很多挑戰，感謝這些承擔責任的校長，除了要有勇氣，更是對台灣新世代人才培育的承諾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭英耀提到，國立大學過去受公務預算及法規牽絆，20多年前改為校務基金後，如何善用學校、校友、產業資源，都要靠校長的大智慧；卸任中央大學校長的周景揚雖是科技人，卻有精準理財專長，中央大學有不少台積電股票，對校務基金有所幫助，相信能透過經驗傳承，讓中央大學有更好發展。

另外，鄭英耀也很佩服卸任雲科大校長的楊能舒，政府投資1塊錢，他能賺1塊2，讓政府經費在產學合作上創造更大效益；而3名續任校長除了專業，也有很強膽識願意續任，相信他們為學校的付出，都能獲得歷史見證。（編輯：陳仁華）1140122

延伸閱讀
業務費遭凍70% 總統府：總預算審查不該癱瘓國家運作總預算刪減2075億創新高 傅崐萁：守護人民荷包監院指政治獻金業務恐停擺 黃國昌：一塊錢都沒刪國務機要費遭刪凍 總統府員工三節禮金取消潘孟安致歉政院：不接受總預算遭大刪且立院說明不一 覆議列選項
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總預算三讀遭砍2075億 國民黨：人民福利不受影響
17
更多編輯台推薦新聞：