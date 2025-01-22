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國務機要費遭刪凍 總統府員工三節禮金取消潘孟安致歉

2025/1/22 11:31（1/22 11:47 更新）
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總統府秘書長潘孟安。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北22日電）總統府「國務機要」費用編列新台幣3000萬元，遭立委提案刪除與凍結。總統府秘書長潘孟安今天上午從總統府內網發出一封信給總統府內部全體人員，表明因國務機要費遭刪凍，三節禮金取消發放，請大家見諒；過往購買庇護工場禮盒作為偏鄉或弱勢學童贈禮，今年也確定取消。

潘孟安在信中提到，再過幾天就是農曆春節了，按照往例，總統為感謝府內公務人員一整年的辛勞，在春節時，將會頒發春節禮金。

潘孟安說，然而，即使經過極力爭取，114年度總統府預算仍經立法院三讀通過，遭刪除和凍結金額超過2億元，占總統府業務費超過7成，也勢將使日常業務運行受到巨大影響。

潘孟安表示，總統原循例由國務機要費犒賞總統府員工，感謝大家的辛勞，但該筆預算也全數遭到刪除及凍結。因此，今年度的三節（春節、端午、中秋）犒賞禮金，因預算刪凍，將無財源支應，很遺憾將無法發放，誠摯期望大家見諒。

一名總統府員工表示，總統府援例會在一年之初，發放春節禮金以感謝人員辛勞。不只春節，例行三節都有相應的慰勞禮金。如今收到來自秘書長潘孟安的致歉信，表達將無財源支應，雖知在藍白聯手刪除國務機要費預算下是必然情形，但「深受其害的感覺相當真實」。

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此外，據指出，每年適逢中秋與端午，總統府會跟全國各地庇護工場訂購禮盒，從前總統陳水扁任內開始，包括馬英九、蔡英文到賴清德都是如此。如賴總統去年520就任總統後，中秋節以國務機要費向愛肯樂活工場、香園基金會、伊甸基金會等購買禮盒。

據了解，贈送對象包括府內員工、憲兵211營、中正一、二分局以外，也會贈送給偏鄉或弱勢學童，如242所原住民部落小學，以及將近400家榮獲全國優甲等的身心障礙福利機構、老人福利機構、兒童及少年安置教養機構等；前總統蔡英文於2023年，則是購買糕菲庇護工場、熊米屋、中外餅舖等禮盒作為贈禮，今年也確定取消。（編輯：楊蘭軒）1140122

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