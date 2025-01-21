加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案1/221
首頁 / 政治

立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高

2025/1/21 14:05（1/21 14:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會歷經跨日不斷電表決，21日三讀通過114年度中央政府總預算案。圖為朝野立委在議場內舉起手板繼續上演表決大戰。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日
立法院會歷經跨日不斷電表決，21日三讀通過114年度中央政府總預算案。圖為朝野立委在議場內舉起手板繼續上演表決大戰。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北21日電）立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院會於17日開始處理114年度中央政府總預算案，當天進度先處理「通案」部分，國民黨立委、民眾黨立委聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目。

包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，其中行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除，均不得流用。

另外，軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億7500萬元（約3%），另予補足。

藍、白立委也聯手通過數項關於檢討媒體宣傳費的提案。包括要求各政府機關114年度中央政府總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

立法院20日加開院會，繼續討論總預算案。院會從20日上午10時持續進行至21日凌晨5時30分許，朝野上演跨日20小時的表決大戰，完成總預算案二讀，院會於今天下午1時繼續開會進行總預算案的三讀程序。

藍、白立委聯手表決通過包括國民黨團提案，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」20億元，凍結50%，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。

藍白立委挾人數優勢，也表決通過將經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。在野黨立委聯手通過的受矚目提案，還有凍結外交部業務費50%、數發部預算減列2億元、監察院業務費減列50%，凍結30%、公視預算減列2300萬元，凍結25%、文化部黑潮計畫則共減列4000萬元。

google news透過 Google News追蹤中央社

立法院會下午1時20分許繼續開會，進行114年度中央政府總預算案的三讀程序，在宣讀完總預算院會審議結果，並經表決，三讀通過114年度中央政府總預算案。

審議結果，原列歲入總額為3兆1533億6619萬元，增列114億3815萬7000元；原列歲出總額為3兆1324億6890萬9000元，減列2075億7425萬9000元。（編輯：蘇龍麒）1140121

延伸閱讀
卓榮泰：扣除法定支出與一般補助 總預算遭刪達16%立院不斷電審總預算案 張啓楷：估減列2100億創新高總預算案二讀 吳思瑤：刪減凍結數史上最高令人遺憾業務費遭凍70% 總統府：總預算審查不該癱瘓國家運作政院憂刪預算毀國家 侯友宜：落實審查是民代職責立院刪除千億補貼 台電：財務狀況弱化衝擊穩定供電潛艦國造後續20億預算遭凍一半 海測通過後向立院專報才解凍
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：扣除法定支出與一般補助 總預算遭刪恐達16%
31
更多編輯台推薦新聞：