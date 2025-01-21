立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院會於17日開始處理114年度中央政府總預算案，當天進度先處理「通案」部分，國民黨立委、民眾黨立委聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目。

包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，其中行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除，均不得流用。

另外，軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億7500萬元（約3%），另予補足。

藍、白立委也聯手通過數項關於檢討媒體宣傳費的提案。包括要求各政府機關114年度中央政府總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

立法院20日加開院會，繼續討論總預算案。院會從20日上午10時持續進行至21日凌晨5時30分許，朝野上演跨日20小時的表決大戰，完成總預算案二讀，院會於今天下午1時繼續開會進行總預算案的三讀程序。

藍、白立委聯手表決通過包括國民黨團提案，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」20億元，凍結50%，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。

藍白立委挾人數優勢，也表決通過將經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。在野黨立委聯手通過的受矚目提案，還有凍結外交部業務費50%、數發部預算減列2億元、監察院業務費減列50%，凍結30%、公視預算減列2300萬元，凍結25%、文化部黑潮計畫則共減列4000萬元。

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立法院會下午1時20分許繼續開會，進行114年度中央政府總預算案的三讀程序，在宣讀完總預算院會審議結果，並經表決，三讀通過114年度中央政府總預算案。

審議結果，原列歲入總額為3兆1533億6619萬元，增列114億3815萬7000元；原列歲出總額為3兆1324億6890萬9000元，減列2075億7425萬9000元。（編輯：蘇龍麒）1140121