立院刪除千億補貼 台電：財務狀況弱化衝擊穩定供電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）立法院表決通過刪除挹注台電千億預算案，台電表示，此舉除了弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而對民眾用電造成衝擊。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。

立法院會今天加開院會繼續討論114年度中央政府總預算案，國民黨、民眾黨立委聯手表決通過，將經濟部今年度預算案挹注台電經費新台幣1000億2萬元全數減列。

台電透過新聞稿指出，政府編列預算是透過補貼台電來穩定民眾的用電成本、減少電費負擔。自2022年至2024年期間，台電為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元。台電到2024年底，累積虧損已超過4200億元。

台電強調，俄烏戰爭造成燃料價格上漲，對世界各國均造成衝擊。各國政府除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。近年來台灣電價比韓國、法國、英國、德國等國家低廉，燃料成本上漲多由台電吸收，形同補貼民眾用電，藉此讓物價通膨相對溫和。立院刪除補貼預算，勢將影響台電未來穩定民眾用電成本的能力。

台電表示，穩定供電仰賴電力設備的持續投資與維護。2012年時台電因虧損舉債，針對所有輸配電設備，要求必須達使用年限才能更換，甚至要求延長使用年限，結果是停電事故在隔年（2013年）高達1.8萬多件。此後，台電盡全力改善，努力將停電次數降到去年的7000件。

透過 Google News 追蹤中央社

台電指出，若設備無法換新，不只要多花維修保養的人力，也難以改善供電系統的穩定度。

台電強調，政府透過編列預算補貼民生住宅用電，是為減輕民眾用電負擔，若台電的財務狀況無法改善、持續虧損，除了影響台電經營狀況，未來將勢必衝擊到民眾用電。（編輯：潘羿菁）1140120