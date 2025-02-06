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台電千億撥補落空恐漲電價？政院：無預設立場

2025/2/6 14:30
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（中央社記者賴于榛台北6日電）台電新台幣1000億元的補貼被刪除，外界推測恐導致民生電價上漲。行政院今天表示，電價是否調整將尊重電價費率審議委員會的專業判斷，政院目前沒有預設立場。

立法院在去年底三讀通過114年度中央政府總預算案，不過原先挹注台電的1000億元補貼被刪除，由於經濟部每年3月底預計召開電價審議委員會，討論4月起電價調整，外界預估恐衝擊今年電價。經濟部日前表示，目前沒有電價調漲方案，但若要討論調漲，確實很難不觸及民生電價議題。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，電價是否調整，政院尊重電價費率審議委員會的專業判斷，目前也沒有預設立場，且立法院也尚未將今年度總預算審查報告送至政院。

此外，經濟部長郭智輝年前曾提及，台電撥補遭刪除，未來「班班有冷氣」經費可能將改由地方政府負擔。李慧芝則解釋，有關於中央與地方政府權責部分，現在各部會都在盤整中，如有進一步的進度會再對外說明。（編輯：楊凱翔）1140206

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