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台電千億撥補落空 4月民生電價面臨調漲壓力

2025/2/3 12:02（2/3 12:39 更新）
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圖為台北市一處民宅電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北3日電）挹注台電財務改善的預算計畫遇阻，4月電價面臨調漲壓力，台電目前持續觀察能源價格走勢，作為電價成本結構調整參考；由於現階段台電民生電價賣1度虧1元，外界預期民生電價調漲可能性升高，若以台電財務狀況不再惡化推估，平均電價漲幅須達5.6%。

經濟部表示，目前沒有電價調漲方案，但若要討論調漲，確實很難不觸及民生電價議題。

立法院年前通過刪除114年度挹注台電千億預算案，台電財務大受打擊，而台電另有113年度追加預算新台幣1000億元尚未審查，須待協商後再行處理，後續狀況未明，但已推升4月電價調漲可能性。

近年台電為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元，2024年全年虧損411億元，累積虧損已達4229億元。今年若無法獲得千億挹注，估計再虧約464億元，台電近期出爐財務報告也建議適度調整「民生電價」，以適度反映成本。

根據台電資料，目前民生電價330度以下用戶電價較20年前低，以最低的120度來看，現行是1.68元，2004年則是2.1元。

反觀產業電價自2022年起已漲4次，每度電價已達4.29元，累計漲幅超過6成；民生電價單價則僅2.77元，以目前每度電售電成本3.71元來看，台電每賣1度電就虧約1元。也因此，外界普遍預期，若4月要調整電價，對象應為民生用戶。

經濟部已指示台電先預測國際燃料價格走勢，畢竟川普2.0來襲，川普取消拜登政府時代對石油、天然氣生產的管制，強化在地鑽探的量能、化石燃料出口等，同時也直接要求石油輸出國組織（OPEC）降低油價，加上俄烏戰爭未歇，都連動未來化石燃料價格趨勢，須持續觀察。

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以台電財務不再惡化情境推估，在未加計合理利潤情況下，平均電價須漲約5.6%，才能確保台電穩健營運。台電先前亦對外表示，若財務狀況無法改善、持續虧損，除了影響台電經營狀況，未來勢必衝擊到民眾用電。

台電重申，會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。（編輯：潘羿菁）1140203

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