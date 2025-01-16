在野刪總預算恐衝擊電價 郭智輝：台電財務大受打擊

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北16日電）在野擬大刪總預算，經濟部長郭智輝表示，政府原欲撥補台電，主要是台電過去3年為民眾吸收超過新台幣2800億元的電價成本，若此次撥補遭刪除，台電財務將大受打擊，但電價是否調整須由電價審議委員會決定。

行政院今天舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，由行政院長卓榮泰率領行政院發言人李慧芝、國科會主委吳誠文、郭智輝、陸委會主委邱垂正、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹、國防部副部長柏鴻輝、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、農業部次長胡忠一，以及數發部次長林宜敬等人，說明總預算案可能受衝擊的面向。

針對114年度台電預算及台電113年度追加預算案共計新台幣2000億元，在野黨揚言全數刪除，郭智輝說，補助台電其實於用支持民生電價穩定，因為2022年至2024年，台電吸收的民生電價成本已經達到2800億元，這些撥補等於在補貼全民。

他說，很多人都在問，如果台電拿不到1000億元，會不會漲電價，他只能說，台電財務一定會受到很大打擊，但電價是否調整須由電價審議委員會決定。

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郭智輝也提到，若預算未受國會支持，像是公部門辦理促參、科專計畫、強化用水韌性的連通管調度工程、流域治理計畫，以及推動中小微企業升級轉型計畫、推動深度節能、補助民眾購買節能家電預算通通都會受影響，經濟發展勢必受到影響，尤其中小企業轉型計畫要是受挫，對167萬家的中小企業實在是年前最糟的消息。

郭智輝表示，整體而言，總預算遭大幅刪減，導致產業憂心、影響民生，也衝擊台灣未來轉型面向，希望國會能以民生優先、經濟優先、台灣優先三面向來審議總預算。（編輯：楊凱翔）1140116