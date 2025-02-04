節能家電退稅優惠6月屆期 有望延長至2029年底

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（中央社記者曾智怡、張璦台北4日電）節能家電減徵貨物稅措施將於今年6月中旬屆期，經濟部近期擬向財政部提出最新版稅式支出，預計延長至2029年底，財政部將評估其有效性等面向，做成決議，此案有望列入立法院這一會期優先法案。

為節能減碳、促進綠色消費，針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元的適用期間，實施期間至2025年6月14日。

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隨實施期程將屆，經跨部會磋商，經濟部近期擬向財政部提出最新版的稅式支出評估報告，節能家電減徵貨物稅預計延長至2029年12月31日，即展延4年半；財政部收到稅評報告後，將依例評估其有效性、必要性、可行性，做成決議後，將法案送交至行政院審查。時程上，此案有望列入立法院本會期優先法案，以利接軌實施。

此外，購買節能家電除可享退稅最高2000元，還可申請住宅家電汰舊換新節能補助3000元，合計一共5000元；不過，經濟部節能家電今年預算遭立委凍結20%，經濟部表示，目前尚難預估預算後續解凍情況，能源署目前正討論提前截止受理、每月管控申請量等變通作法，詳細申請方式待後續公告，同時也呼籲國會支持預算。（編輯：林淑媛）1140204