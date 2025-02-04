業務費被刪99% 政院中辦服務將停擺公告請民眾見諒
2025/2/4 16:08（2/4 16:37 更新）
（中央社記者郝雪卿台中4日電）行政院中部聯合服務中心114年業務預算新台幣近700萬元，被藍白立委聯手刪除只剩7萬元，中辦執行長莊競程今天表示，由於業務面臨停擺，已張貼公告請民眾見諒。
9天新春年假結束後，行政院中部聯合服務中心面臨無米之炊，由於業務經費近700萬元，遭藍白立委聯手在立法院會刪除僅剩7萬元，遭刪除99%，莊競程在年假後開工即面臨業務停擺困境，中辦大門前也貼公告請民眾見諒。
莊競程今天告訴中央社記者，昨天剛開工，就有包商前來請款65萬元，卻付不出來，所有業務都將面臨嚴重影響及延宕，5名約聘僱人員及清潔人員薪資也無法支付，可能被迫離職。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
莊競程表示，目前中辦正在盤點先前與包商簽訂的合約如何善後，原本的業務執行也因沒有差旅費可以出勤會勘，加上水電費也無錢支付，可能影響到外交部中部辦事處向中辦租借8樓空間製作護照的工作，屆時中部民眾申請護照也會受影響。
對於眼前困境，莊競程認為，由於中辦預算是被刪除而不是遭凍結，只能等待能否在立法院覆議成功，史無前例發生這種情形，對行政機關是很嚴重傷害；去年台中東勢、南投及苗栗發生土石崩坍，中辦都第一時間到場會勘，協調相關部會解決危機，如今這些服務業務都得停擺。（編輯：陳仁華）1140204
延伸閱讀癌篩預算遭刪凍 賴總統喊話：健康不應分黨派台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷能源署：預算遭凍結 影響節能家電補助撥付進度水利署盼國會為民眾安全支持預算 避免增加淹水風險預算遭砍 中研院長：全國學研經費都應提高罷免團體開工首日送交提議書 中選會：收到20案朱立倫：民進黨發動大罷免 當家鬧事爭取政治利益傳藍營立院新會期民生優先 綠營：歡迎起義來歸
- 業務費被刪99% 政院中辦服務將停擺公告請民眾見諒2025/02/04 16:08
- 2025/02/04 15:47
- 2025/01/27 11:54
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
預算遭砍 中研院長：全國學研經費都應提高