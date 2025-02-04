業務費被刪99% 政院中辦服務將停擺公告請民眾見諒

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）行政院中部聯合服務中心114年業務預算新台幣近700萬元，被藍白立委聯手刪除只剩7萬元，中辦執行長莊競程今天表示，由於業務面臨停擺，已張貼公告請民眾見諒。

9天新春年假結束後，行政院中部聯合服務中心面臨無米之炊，由於業務經費近700萬元，遭藍白立委聯手在立法院會刪除僅剩7萬元，遭刪除99%，莊競程在年假後開工即面臨業務停擺困境，中辦大門前也貼公告請民眾見諒。

莊競程今天告訴中央社記者，昨天剛開工，就有包商前來請款65萬元，卻付不出來，所有業務都將面臨嚴重影響及延宕，5名約聘僱人員及清潔人員薪資也無法支付，可能被迫離職。

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莊競程表示，目前中辦正在盤點先前與包商簽訂的合約如何善後，原本的業務執行也因沒有差旅費可以出勤會勘，加上水電費也無錢支付，可能影響到外交部中部辦事處向中辦租借8樓空間製作護照的工作，屆時中部民眾申請護照也會受影響。

對於眼前困境，莊競程認為，由於中辦預算是被刪除而不是遭凍結，只能等待能否在立法院覆議成功，史無前例發生這種情形，對行政機關是很嚴重傷害；去年台中東勢、南投及苗栗發生土石崩坍，中辦都第一時間到場會勘，協調相關部會解決危機，如今這些服務業務都得停擺。（編輯：陳仁華）1140204