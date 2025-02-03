罷免團體開工首日送交提議書 中選會：收到20案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北3日電）許多罷免國民黨立委的團體趁今天開工首日到中選會送交第一階段罷免提議書。中選會表示，截至傍晚5時30分，共收到20案罷免案送件，其中19案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案。

18個罷免國民黨立委的團體今天上午集結中選會，遞交第一階段提議書，並由罷免藍委傅崐萁的民團率先送件。

被提議罷免者包括國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市立委葉元之；桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市立委鄭正鈐；南投縣立委游顥；台中市立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣立委丁學忠；台東縣立委黃建賓；花蓮縣立委傅崐萁；以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

今天下午，罷免南投縣立委馬文君的團體也赴中選會送交提議書。

中選會表示，針對相關罷免案件，中選會與各地選委會都將依法處理，不會有差別待遇；截至今天傍晚5時30分為止，中選會收到的罷免案送件數為20案，其中19案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案，選務機關會依法處理收件事宜與查對。

透過 Google News 追蹤中央社

中選會說，今天收到的罷免案進行初點後，若符合送件規定者，就會轉交各該地方選委會進行查對。

中選會表示，公職人員選舉罷免法新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前的規定，這是選罷法第131條的特別規定，選務機關會依此辦理。（編輯：謝佳珍）1140203