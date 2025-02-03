民團遞交罷免藍委提議書 傅崐萁：執政者當家不鬧事

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（中央社記者王承中台北3日電）18個罷免國民黨立委的團體今天遞交第一階段提議書，國民黨團總召傅崐萁今天表示，尊重各種民意的表達，但希望執政者當家不鬧事。書記長王鴻薇指出，所有國民黨立委仍會全力以赴、堅守崗位，謀求福國利民的法案。

今天是大年初六開工日，18個罷免國民黨立委的團體今天到中選會遞交第一階段提議書，並由罷免藍委傅崐萁的民團率先送件，象徵「花蓮人開第一槍」。陪同遞件的前聯電董事長曹興誠說，這場罷免是反共剿匪、清除內奸的聖戰，請所有台灣人站出來。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、新任黨團書記長王鴻薇及首席副書記長羅智強等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「時事回應」記者會。

傅崐萁指出，台灣是民主國家，更是多元開放的社會，尊重各種民意的表達，但希望執政者當家不鬧事，他呼籲總統賴清德要約束民進黨立法院黨團總召柯建銘及行政院長卓榮泰。誠如賴總統在春節談話提到「家和萬事興，朝野團結和諧」，相信這是賴總統的本意。

傅崐萁表示，各種良善政策開放性討論，讓國家更加進步，這才是民主社會，對於民間所有的各種反應都予以尊重，然而柯建銘卻不斷呼喚民進黨的黨公職要對在野黨立委動手，他要再次對賴總統呼籲，唯有大家能夠攜手同心才是台灣之福，身為總統應調和鼎鼐，衷心期盼賴總統能言行一致。

王鴻薇指出，罷免團體在民進黨的全力支持下，今天送出罷免多名國民黨立委的第一階段連署書，國民黨團尊重民主的程序，但也要提醒，全民希望的是國家發展、社會安定，不希望看到社會撕裂對立及朝野對抗。

王鴻薇表示，這是史上第一次無差別性的提出罷免，第一波就高達20位立委，質疑無差別罷免會讓民眾擔心國家會因此更加對立撕裂、內耗及浪費社會資源，政治人物應好好深思。國民黨雖為在野黨，但對人民的期待念茲在茲。

她說，新年應該欣欣向榮，不希望罷免成為政治操作的工作，所有國民黨立委仍會全力以赴、堅守崗位，謀求福國利民的法案。

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羅智強表示，國際局勢動盪，國事如麻，執政的民進黨卻只關心要全面罷免在野黨立委。所謂的民主制衡，沒有制衡就沒有民主，他勸告民進黨，台灣人民對民主的信念是非常堅定。

羅智強指出，國家要能往前走就需要在野黨監督的力量，現在執政黨竟然因為在野黨的監督，就當家鬧事發動大罷免，今天就送出20位國民黨立委的第一階段罷免連署書。罷免是憲法賦予人民的權力，他予以尊重，對於執政者鼓動仇恨式的惡罷，相信選民心中自有一把尺。（編輯：楊凱翔）1140203