傅崐萁競選小物涉反滲透法 李姓被告住處遭搜索

反滲透法

「反滲透法」制定目的是為防範境外敵對勢力滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序。「滲透來源」指境外敵對勢力政府、政黨組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人。

「反滲透法」並非針對特定對象或身分，也不觸及一般兩岸交流。台商、台幹、台師、台生、陸配，正常的經商、工作、生活、就學、返鄉互動，都不會受到影響。

法規重點

不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬元以上500萬元以下罰鍰；若就國防、外交、大陸事務涉及國安或國家機密進行遊說者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

不得接受滲透來源指示、委託或資助，犯刑法第149條至第153條（妨害秩序）或違反集會遊行法第31條之罪者（妨害合法集會、遊行），加重其刑至二分之一；若違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法中，妨害選舉罷免或公投相關規定，加重其刑至二分之一。

條文也明定，若犯反滲透法之罪自首或在偵查、審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。

資料來源：全國法規資料庫、陸委會